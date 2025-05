Kekko Silvestre dei Modà: chi è e cosa fa la moglie Laura

Dietro ogni grande artista c’è spesso una figura silenziosa ma fondamentale, spesso fonte inesauribile di ispirazione. Nel caso di Francesco “Kekko” Silvestre, noto leader dei Modà, quella figura è senz’altro Laura Valente, sua moglie e compagna di vita da oltre vent’anni.

Una presenza costante ma discreta quella di Laura, che ha scelto di vivere lontano dai riflettori pur essendo parte integrante del percorso personale e artistico del famosissimo cantante milanese. Ma scopriamo qualcosa in più su di lei.

La storia di Kekko e Laura

Kekko e Laura Valente si sono conosciuti quando lui era ancora lontano dal successo. Era l’inizio degli anni 2000 e i Modà muovevano i primi passi in un panorama musicale che di lì a poco li avrebbe consacrati come una delle band pop rock italiane più amate.

Da allora non si sono più lasciati. Fidanzati per ben 23 anni, hanno deciso di sposarsi nel 2021 con due cerimonie: la prima, più intima, il 17 luglio, la seconda il 10 agosto in Sardegna insieme alle loro famiglie e agli amici più cari. “È stata una cosa improvvisata, una scelta mia”, ha dichiarato il cantante a Verissimo.

La scelta di sposare la compagna di lunga data è arrivata in un periodo molto doloroso per Kekko. Nell’aprile del 2021, infatti, ha scoperto i primi sintomi fisici di quella che credeva fosse una malattia degenerativa ma che poi ha scoperto essere depressione.

“Il 29 aprile 2021 mi sveglio e non mi sentivo più le gambe, non muovevo le gambe e non riuscivo ad andare neanche al bagno. Mi davano vitamine. Poi hanno chiamato il neurologo perché avevano paura fosse una malattia degenerativa, ma il medico ha parlato subito di depressione“.

Il cantante ha quindi voluto sposare la sua Laura perché nel caso gli fosse successo qualcosa “lei non sarebbe potuta venire neanche in ospedale, non avrebbe i suoi diritti”. Un gesto, insomma, dettato proprio dal grande amore e dal rispetto verso di lei.

L’amore di Kekko per moglie e figlia

Laura Valente, (da non confondere con l’omonima ex cantante dei Matia Bazar) non è un volto noto del mondo dello spettacolo e di lei si sa quindi poco o nulla. Ha sempre preferito restare dietro le quinte e non compare quasi mai nei post social del marito, che invece condivide con orgoglio le foto e i preziosi momenti insieme alla figlia Gioia, nata nel 2011.

Proprio parlando della figlia, Kekko non ha nascosto l’emozione nell’intervista a Verissimo. “Giogiò (il suo soprannome ndr) è stata la cosa più bella che potessi fare nella vita, insieme a Laura ovviamente. L’amore per un figlio non è facile da raccontare”. Una famiglia unita, semplice, che ha saputo trovare l’equilibrio nonostante l’esposizione mediatica.

Nel corso della sua carriera, Silvestre non ha mai mancato di sottolineare quanto Laura sia fondamentale nela sua vita.“Mi è sempre stata vicino… lei mi conosce bene. Ha vissuto tutta la carriera dei Modà, mi ha tenuto le caviglie legate sotto tanti punti di vista, mi ha tenuto legato attraverso l’amore a una vita più normale”, ha raccontato a Chi.

E a lei ha anche dedicato una delle sue canzoni più intime, In tutto l’universo, un brano che parla di amore vero, solido, fatto di piccoli gesti semplici e presenza costante.