Kasabian, The Alchemist’s Euphoria è il nuovo album

Da oggi, 12 agosto 2022, è disponibile il nuovo album dei Kasabian, dal titolo The Alchemist’s Euphoria. Il settimo album della band di Leicester arriva a cinque anni di distanza dal precedente lavoro, For Crying Out Loud.

The Alchemist’s Euphoria è il primo album dei Kasabian che vede Sergio Pizzorno come unica voce solista, dopo l’addio dell’ex frontman Tom Meighan, licenziato nel 2020 a causa di problemi giudiziari. L’altro cambiamento nella formazione riguarda il chitarrista Tim Carter che è entrato a far parte della band, dopo aver partecipato alla lavorazione di molti album dei Kasabian come turnista.

L’album è stato registrato nello studio di Sergio Pizzorno, il Sergery, che si trova nella sua casa a Leicester. Stando alle dichiarazioni ufficiali, il cantautore, chitarrista e produttore di origini italiane ha definito The Alchemist’s Euphoria “un lavoro coeso, con dei brani che devono stare insieme”, una caratterista che lo differenzia dagli album precedenti.

Di seguito, altre dichiarazioni di Pizzorno:

È decisamente un tipo di musica che ti fa sentire come se tutto fosse possibile. Ed è veramente emozionante perché, come sempre, questa band può andare davvero in qualsiasi direzione possibile.

L’album è stato prodotto da Sergio Pizzorno e Fraser T. Smith ed è stato preceduto da tre singoli, Alygatyr, Scriptvre e Chemicals.

I Kasabian arriveranno in Italia il prossimo 16 ottobre per esibirsi all’Alcatraz di Milano.

Kasabian, The Alchemist’s Euphoria: tracklist

1. Alchemist

2. Scriptvre

3. Rocket Fuel

4. Strictly Old Skool

5. Alygatyr

6. Æ Space

7. The Wall

8. T.U.E (The Ultraview Effect)

9. Stargazr

10. Chemicals

11. Æ Sea

12. Letting Go