Kanye West porta l’Hellwatt a Campovolo: il ritorno europeo passa da Reggio Emilia

Kanye West, oggi Ye, ha scelto l’Italia per il suo vero ritorno live in Europa: sabato 18 luglio 2026 sarà protagonista alla Rcf Arena di Reggio Emilia, nel grande spazio di Campovolo. Sarà l’unica data italiana e il primo concerto europeo dopo più di dieci anni, con una capienza prevista di 103mila spettatori. Non un semplice live, ma un evento costruito su misura per una venue pensata proprio per i grandi show all’aperto.

Il ritorno di Kanye West

Per Ye sarà anche la prima volta in assoluto in concerto nel nostro Paese, dopo i listening party del 2024 ad Assago e Casalecchio di Reno per presentare Vultures 1, dove il rapper si era limitato ad apparire in scena protetto da un passamontagna senza parlare né esibirsi davvero. Stavolta il progetto è un vero ritorno alla dimensione live, con una produzione che punta dichiaratamente a rientrare tra gli show più imponenti mai ospitati dall’arena emiliana.

Hellwatt Festival: il format che debutta a Campovolo

Il concerto di Kanye West sarà anche il momento clou dell’Hellwatt Festival, nuovo format che trasformerà Campovolo in un hub di grandi eventi per tre weekend, dal 4 al 18 luglio 2026. La rassegna, attesa alla presentazione ufficiale tra fine gennaio e inizio febbraio, unirà scenografie cinematografiche, installazioni immersive e una struttura pensata per far vivere il concerto come un’esperienza totale, dal pomeriggio fino a notte fonda.

Hellwatt nasce in collaborazione con lo Zamna Festival, realtà di riferimento della scena elettronica internazionale, nata a Tulum e per diventare poi un brand globale. Proprio il team di Zamna curerà pre-show e after party, disegnando una cornice elettronica intorno al live di Ye.

Biglietti, prevendita e il precedente mancato del 2023

I biglietti per Kanye West alla Rcf Arena saranno disponibili in prevendita “early bird” da lunedì 22 dicembre alle 10.00, in esclusiva su Ticketmaster. La formula scontata premia chi sceglierà di acquistare il biglietto a oltre sette mesi dal concerto, puntando sulla forza dell’evento ancora prima dell’annuncio completo del festival che di fatto al momento è ancora in gran parte incompleto.

Per Reggio Emilia è anche una sorta di rivincita simbolica. Nel 2023, infatti, un primo progetto di west era naufragato per le richieste fuori scala dell’artista, che avrebbe voluto costruire in poche settimane una gigantesca struttura a forma di duomo nell’area di Campovolo. Quella trattativa si era chiusa tra veti, permessi impossibili e racconti surreali. Stavolta, con tempi più distesi e un festival già strutturato alle spalle, Rcf Arena e Ye, sembrano finalmente allineati per portare in Emilia uno degli appuntamenti più discussi e attesi dell’estate 2026.