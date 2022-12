Sarà la giovanissima Chanel Dilecta a rappresentare la Rai e l’Italia al “Junior Eurovision Song Contest“, la più importante competizione europea dedicata ai giovani artisti di tutta Europa. La manifestazione, giunta alla ventesima edizione, si terrà domenica 11 dicembre all’Arena Demircian di Erevan, in Armenia, paese vincitore dell’edizione del 2021 con la cantante Maléna, e l’evento sarà seguito in diretta, a partire dalle 15.50 su Rai 1 e RaiPlay. Come anticipato, sarà Chanel Dilecta a rappresentare il nostro Paese al Junior Eurovision 2022 e interpreterà il brano “Bla Bla Bla” (musica di Marco Iardella e testo di Carmine Spera, Fabrizio Palaferri, Angela Senatore, edito da Rai Com Edizioni Musicali). La canzone rappresenta pienamente uno dei temi più sentiti dai ragazzi, ovvero rispondere insieme e con i fatti alle sfide del presente, dai cambiamenti climatici alla pace. Le promesse che vanno mantenute sempre e le parole che non vanno banalizzate mai, altrimenti a restare sarà soltanto un vuoto “bla bla bla”. Potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale cliccando qui.

Junior Eurovision 2022, Italia e Paesi in gara

Con “Spin The Magic”, lo slogan di questa ventesima edizione, il Junior Eurovision Song Contest 2022 vedrà quest’anno la partecipazione, oltre all’italia, di Albania, Armenia, Francia, Georgia, Irlanda, Kazakistan, Malta, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Serbia, Spagna, Paesi Bassi, Regno Unito e Ucraina. A votare le canzoni saranno le giurie di esperti di ciascun paese in gara e il pubblico a casa. Era possibile sostenere Chanel Dilecta e la sua canzone votando gratuitamente fino a domenica 11 dicembre sul sito della manifestazione (clicca qui).

1 Paesi Bassi, Luna, La festa

2 Polonia, Laura, To the Moon

3 Kazakistan, Davıd Charlın, Jer-Ana (Mother Earth)

4 Malta, Gaia Gambuzza, Diamonds in the Skies

5 Italia, Chanel Dilecta, Bla bla bla

6 Francia, Lissandro, Oh maman!

7 Albania, Kejtlin Gjata, Pakëz diell

8 Georgia, Mariam Bigvava, I Believe

9 Irlanda, Sophie Lennon, Solas

10 Macedonia del Nord, Lara feat. Jovan & Irina, Životot e pred mene

11 Spagna, Carlos Higes, Señorita

12 Regno Unito, Freya Skye, Lose My Head

13 Portogallo, Nicolas Alves, Anos 70

14 Serbia, Katarina Savić, Svet bez granica

15 Armenia, Nare, Dance!

16 Ucraina. Zlata Dzjun’ka, Nezlamna (Unbreakable)

Junior Eurovision 2022, dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire lo Junior Eurovision 2022 dalle 15.50 su Rai 1 e RaiPlay con la conduzione di Mario Acampa e Francesca Fialdini. Insieme a loro ci saranno anche Gigliola Cinquetti, Rosanna Vaudetti e gli Eugenio in Via di Gioia a commentare su Rai 1 la diretta. Noi di Soundsblog seguiremo la finale con il nostro consuero liveblogging.