“Seven” è il singolo di debutto da solista del cantante sudcoreano Jung kook dei BTS con la rapper americana Latto. È stato scritto da Andrew Watt, Cirkut, Jon Bellion, Latto e Theron Makiel Thomas. Rilasciato il 14 luglio 2023, il pezzo è stato prodotto da Watt e Cirkut e parla del voler trascorrere tutto il proprio tempo con il proprio amante. È stata rilasciata anche una versione esplicita della canzone (che potete leggere qui sotto, a seguire).

La canzone è un successo e ha debuttato in vetta alla Billboard Hot 100 negli Stati Uniti e alla Global 200, diventando il primo numero 1 di Jung kook e di Latto. “Seven” ha anche debuttato al numero tre della UK Singles Chart, stabilendo un nuovo record come singolo di debutto più alto di un gruppo coreano solista nella storia.

Seven, Ascolta la canzone, significato e video ufficiale

Il brano ha due versioni, quella esplicita (che potete leggere qui sotto con testo e traduzione) e quella per le radio e il video ufficiale (dopo invece di f*cking cantate loving). Clicca qui per vedere il video ufficiale della canzone.

Seven è una canzone d’amore dove, nel testo, esprime il piacere di stare fisicamente insieme. Sette sono i giorni della settimana, e il brano intende dimostrare che ogni giorno offre la massima intensità del loro amore. In un certo senso, la canzone vuole dire che ogni giorno è perfetto con la persona amata.

Come già anticipato, esistono una versione pulita e una versione esplicita a causa del modo in cui viene descritto il rapporto. Nella versione pulita, Jung kook è felice di ammettere che ogni giorno della settimana “amerà” la sua ragazza nel modo giusto. Viceversa, la versione esplicita si avvicina alla semantica tipica dell’hip-hop americano, sostituendo “loving” con “f–ing” her right. È l’unica differenza tra le due versioni del testo: nel video ufficiale si sente la versione “clean” e soft.

Jung Kook, Seven, Testo della canzone

Weight of the world on your shoulders

I kiss your waist and ease your mind

I must be favored to know ya

I take my hands and trace your lines

It’s the way that you can ride

It’s the way that you can ride (Oh-oh-oh-oh)

Think I met you in another life

So break me off another time (Oh-oh-oh-oh)

You wrap around me and you give me life

And that’s why night after night

I’ll be fuckin’ you right

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (A week)

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

Seven days a week

Every hour, every minute, every second

You know night aftеr night

I’ll be fuckin’ you right

Seven days a week

You lovе when I jump right in

All of me I’m offering

Show you what devotion is

Deeper than the ocean is

Wind it back I’ll take it slow

Leave you with that afterglow

Show you what devotion is

Deeper than the ocean is

It’s the way that you can ride

It’s the way that you can ride (Oh-oh-oh-oh)

Think I met you in another life

So break me off another time (Oh-oh-oh-oh)

You wrap around me and you give me life

And that’s why night after night

I’ll be fuckin’ you right

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (A week)

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

Seven days a week

Every hour, every minute, every second

You know night after night

I’ll be fuckin’ you right, seven days a week

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (A week)

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

Seven days a week

Every hour every minute every second

You know night after night

I’ll be fuckin’ you right

Seven days a week

Tightly take control, tightly take his soul

Take your phone and put it in the camera roll (Uh)

Leave them clothes at the door

What you waitin’ for? Better come and hit ya goals

Uh, he jump in it both feet

Goin’ to the sun-up, we ain’t gettin’ no sleep

Seven days a week, seven different sheets

Seven different angles, I can be your fantasy

Open up, say, “Ah”

Come here, baby, let me swallow your pride

What you on? I can match your vibe (Vibe)

Hit me up and I’ma Cha-cha Slide (Skrt)

You make Mondays feel like weekends

I make him never think about cheatin’

Got you skippin’ work and meetings

Fuck it, let’s sleep in, yes

(Seven days a week, ooh)

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (A week)

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday

Seven days a week

Every hour, every minute, every second (Oh-oh-oh)

You know night after night

I’ll be fuckin’ you right

Seven days a week (Oh)

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday (A week)

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday (Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh)

Seven days a week

Every hour, every minute, every second (Hour, minute, second)

You know night after night

I’ll be fuckin’ you right

Seven days a week

Jung Kook, Seven, Traduzione della canzone

Il peso del mondo sulle tue spalle

Ti bacio la vita e alleggerisco la tua mente

Devo essere fortunato per conoscerti

Prendo le mani e traccio le tue linee

È il modo in cui puoi guidare

È il modo in cui puoi guidare (Oh-oh-oh-oh)

Penso di averti incontrato in un’altra vita

Quindi spezzami un’altra volta (Oh-oh-oh-oh)

Mi avvolgi intorno e mi dai la vita

Ed è per questo che notte dopo notte

Ti f0tterò bene

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica (una settimana)

Lunedi martedì mercoledì giovedi venerdì

Sette giorni alla settimana

Ogni ora, ogni minuto, ogni secondo

Sai notte dopo notte

Ti f0tterò bene

Sette giorni alla settimana

Ami quando salto dentro

Tutto ciò che di me ti sto offrendo

Mostra che cos’è la devozione

Più profonda dell’oceano

Riavvolgilo, lo prenderò con calma

Ti lascio con quel bagliore residuo

Mostra che cos’è la devozione

Più profonda dell’oceano

È il modo in cui puoi guidare (Oh-oh-oh-oh)

Penso di averti incontrato in un’altra vita

Quindi spezzami un’altra volta (Oh-oh-oh-oh)

Mi avvolgi intorno e mi dai la vita

Ed è per questo che notte dopo notte

Ti f0tterò bene

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica (una settimana)

Lunedi martedì mercoledì giovedi venerdì

Sette giorni alla settimana

Ogni ora, ogni minuto, ogni secondo

Sai notte dopo notte

Ti f0tterò bene

Sette giorni alla settimana

Prendi saldamente il controllo, prendi saldamente la sua anima

Prendi il tuo telefono e mettilo nel rullino fotografico (Uh)

Lascia i vestiti alla porta

Cosa stai aspettando? Meglio venire e raggiungere i tuoi obiettivi

Uh, ci salta dentro con entrambi i piedi

Andando al sorgere del sole, non riusciamo a dormire

Sette giorni su sette, sette fogli diversi

Sette diverse angolazioni, posso essere la tua fantasia

Apri, dì “Ah”

Vieni qui, piccola, lasciami ingoiare il tuo orgoglio

Cosa stai facendo? Posso eguagliare la tua atmosfera (Vibrazione)

Colpiscimi e sono un Cha-cha Slide (Skrt)

Fai sembrare i lunedì dei fine settimana

Gli faccio non pensare mai a barare

Ti ho fatto saltare il lavoro e le riunioni

Fanc*lo, dormiamo fino a tardi, sì

(Sette giorni alla settimana, ooh)

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica (una settimana)

Lunedi martedì mercoledì giovedi venerdì

Sette giorni alla settimana

Ogni ora, ogni minuto, ogni secondo (Oh-oh-oh)

Sai notte dopo notte

Ti f0tterò bene

Sette giorni alla settimana (Oh)

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica (una settimana)

lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì (Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh)

Sette giorni alla settimana

Ogni ora, ogni minuto, ogni secondo (ora, minuto, secondo)

Sai notte dopo notte

Ti f0tterò bene

Sette giorni alla settimana