Seconda data per il Jova Beach Party a Roccella Ionica (Reggio Calabria), sabato 13 agosto 2022. Jovanotti si esibirà, dopo la tappa di venerdì, sul palco del festival musicale, programmato nelle spiagge italiane. Il cantante si esibirà intorno alle 20.30 con il suo concerto ma, a partire dalle 13, ci saranno palchi e intrattenimento per tutti coloro che hanno acquistato un biglietto. Una festa a due passi dal mare, tra dj set in attesa del live con ospiti a sorpresa che saliranno sul palco e duetteranno con l’artista. A seguire potete leggere tutte le informazioni e anticipazioni sulla data di Jovanotti, a Roccella Ionica, sabato 13 agosto 2022, dai biglietti alla scaletta delle canzoni.

Jovanotti, Roccella Ionica, 13 agosto 2022, Biglietti

Per la data di sabato 13 agosto 2022, sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il Jova Beach Party. Si parte da un prezzo di 65 euro per il posto unico fino ai 99 del settore Pit che include anche il libero accesso sotto al palco. Clicca qui per maggiori informazioni e per l’acquisto del biglietto.

Jovanotti, Roccella Ionica, 13 agosto 2022, Scaletta concerto

Ecco, a seguire, tutte le anticipazioni sulla scaletta del live. Il concerto di Jovanotti non ha una scaletta precisa proprio per volere dell’artista che punta a sorprendere e rendere differenti tutte le date del tour. Inoltre, ci saranno duetti non annunciati con amici e colleghi che potranno salire sul palco ed esibirsi insieme al cantante. Qui sotto i pezzi -non in ordine di esecuzione- in scaletta per il Jova Beach Party.

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

Jovanotti, Roccella Ionica, 13 agosto 2022, Ospiti

Probabile ospite della data di sabato 13 agosto 2022 all’Arena Natura Village di Roccella Ionica è Gianni Morandi, già presente il giorno prima -venerdì 12 agosto- sempre a Roccella Ionica. Un’occasione per eseguire L’allegria, Apri tutte le porte e La Ola, tutti e tre scritti da Jovanotti per l’amico e collega.