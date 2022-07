Jovanotti si esibirà con la seconda tappa del Jova Beach Party, oggi, 9 luglio 2022, a Marina di Ravenna. Via Instragram, il cantante ha condiviso foto e video della prima data, con stories di fan, personali e colleghi ospiti. Ieri, infatti, erano presenti Fedez, Gianni Morandi e anche Tananai. Ecco, a seguire, le anticpazioni sulla data di sabato 9 luglio a Marina di Ravenna.

Jovanotti, Marina di Ravenna, 9 luglio 2022, Biglietti

Ancora disponibili biglietti per il Jova Beach Party. A poche ore dall’inizio della lunga giornata, posti unici a 65.00 erano presenti su Ticketone.

Jovanotti, Marina di Ravenna, 9 luglio 2022, Scaletta concerto

Ogni tappa del Jove Beach Party avrà una scaletta differente e unica, come sottolineato e spiegato dallo stesso Jovanotti:. L’evento inizierà intorno alle 15. Il concerto di Jovanotti, invece, partirà alle 20.30.

“Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa. Saliamo subito sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle, partiamo. Non ci fermiamo mai, fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off #jovastage #kontikistage #sbamstage) nascerà musica sempre diversa e sempre da ballare, per celebrare il fatto di essere lì, insieme, vivi come onde”

Tra i brani che sicuramente non potranno mancare ci saranno “I love you baby”, “Una tribù che balla”, “Il boom”, “L’estate addosso”, “Safari” e le ballad come “Le tasche piene di sassi”.

Qui sotto, a seguire, la scaletta del concerto di Lignano Sabbiadoro incluse le canzoni interpretate con Max Pezzali e Gianni Morandi, ospiti del live:

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

Sei un mito

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Gli anni

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Apri tutte le porte

L’Allegria

Fatti mandare dalla mamma

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

Jovanotti, Marina di Ravenna, 9 luglio 2022, Ospiti

Ci saranno Cor Veleno e Tre Allegri Ragazzi morti, Kakawa e Tredici Pietro tra gli artisti che si esibiranno, nel pomeriggio, al Jova Beach Party.

Ancora non noti i cantanti che saliranno sul palco insieme a Jovanotti. Un ritorno di Fedez?

Cos’è il Jova Beach Party?

A spiegare l’anima e le intenzioni del Jova Beach Party è stato lo stesso Jovanotti: