Jovanotti si esibirà oggi, a Marina di Ravenna, con una nuova data del suo Jova Beach Party. Via Instragram, il cantante ha condiviso alcuni scatti, ricordando l’appuntamento ai suoi fan, dopo l’ottimo riscontro ottenuto lo scorso weekend a Lignano Sabbiadoro.

Jovanotti ha dato il via a quello che considera una grande festa:

“La Woodstock di JOVA è una grande festa, una vera e propria città temporanea, un villaggio del divertimento animato dalla voglia di ballare, di stare insieme, di abbracciarsi. È l’happening più innovativo, un’esperienza unica e totalizzante che comincia all’apertura delle porte intorno alle ore 14:00 e finisce prima di mezzanotte, dopo una grande maratona di musica e ballo all’insegna del divertimento. L’idea è semplice: FESTA. Nel 1982 (il 4 luglio 2022 saranno 40 anni esatti) ho fatto la mia prima serata come DJ in una discoteca a Cortona e ho avuto la sensazione precisa e indefinibile che quello fosse il mio posto. Lo ammetto, è una botta di cul0 trovare una passione folgorante a 15 anni. In questi 40 anni la consolle è sempre rimasta la piattaforma di base per tutto quello che mi è capitato nel mondo della musica e dello spettacolo. Più mi allontanavo dalla consolle più l’elastico si tendeva e mi richiamava verso la musica che si balla, a un’idea aperta della musica che parte però da un battito. Con i miei amici musicisti ne parlavo spesso: mi piacerebbe provare a realizzare un nuovo ‘format’ di evento live. Nel 2019 dopo alcuni esperimenti in situazioni improvvisate è nato JOVA BEACH PARTY che è la mia idea di festa totale, dove la musica live, la consolle, la natura, la tecnologia, l’incontro di mondi, la cultura pop, gli artisti, il cibo buono ecc ecc sono gli elementi di una cosa nuova, unica al mondo e antica come il mondo: LA FESTA”

Jovanotti, Marina di Ravenna, 8 luglio 2022, ospiti

Non sono stati svelati i nomi dei cantanti ospiti della data del Jova Beach Party a Marina Di Ravenna. Non mancheranno, però, le sorprese.

Sono più di 150 provenienti da 30 diversi paesi gli ospiti del JOVA BEACH PARTY 2022.

“Artisti provenienti da pianeti musicali differenti ma tutti ugualmente innamorati della musica, si esibiranno sullo Sbam!, sul Kontiki e sul Main Stage. Nessuna data annunciata però, nessun headliner, perchè l’attrazione è una: la festa in spiaggia! La playlist del Jova Beach Party 2022, con una selezione di brani di Lorenzo Jovanotti e degli ospiti che parteciperanno a tutte le tappe della festa, è disponibile su Apple Music e sarà costantemente aggiornata nel corso dell’estate”

Jova Beach Party, Marina di Ravenna, 8 luglio 2022, scaletta concerto

Ogni scaletta del concerto del Jove Beach Party sarà differente e unica, come sottolineato e spiegato dallo stesso Jovanotti:. L’evento inizierà intorno alle 15.

“Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa. Saliamo subito sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle, partiamo. Non ci fermiamo mai, fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off #jovastage #kontikistage #sbamstage) nascerà musica sempre diversa e sempre da ballare, per celebrare il fatto di essere lì, insieme, vivi come onde”

Tra i brani che sicuramente non mancheranno citiamo “I love you baby”, “Una tribù che balla”, “Il boom”, “L’estate addosso”, “Safari” e le ballad come “Le tasche piene di sassi”.

Qui sotto, a seguire, la scaletta del concerto di Lignano Sabbiadoro incluse le canzoni interpretate con Max Pezzali e Gianni Morandi, ospiti del live:

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

Sei un mito

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Gli anni

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Apri tutte le porte

L’Allegria

Fatti mandare dalla mamma

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Play Video

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te