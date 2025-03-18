Jovanotti al Forum di Assago: la scaletta del concerto di martedì 18 marzo 2025
La scaletta completa e l’ordine delle canzoni del concerto di Jovanotti al Forum di Assago a Milano, martedì18 marzo 2025
Jovanotti è in concerto al Forum di Assago a Milano martedì 18 marzo 2025 con una nuova data a Milano del suo tour nei Palazzetti.
Il progetto e la direzione artistica dello show sono curati da Lorenzo e Sergio Pappalettera, che da 35 anni collabora con Jova per la grafica dei suoi album e la direzione artistica dei live show.
Per il PALAJOVA, Lorenzo ha scelto un allestimento essenziale ma d’impatto: un maxi schermo di 22×8 metri e dieci fiori con pod rotanti, ciascuno dal peso di 1300 kg, che percorrono 50 metri lungo i palasport a un’altezza variabile, partendo da 15 metri da terra.
I fiori si muovono sia in verticale che in orizzontale, ruotano su sé stessi e possono inclinarsi fino a 45 gradi, permettendo al pubblico di ammirarli da qualsiasi punto del palazzetto. Sono illuminati da un sistema di luci dedicate, con 140 fari aggiuntivi. Al centro di ogni fiore, ogni foglia ospita un faro controllato digitalmente (DMX) per creare spettacolari effetti luminosi.
I fiori scorrono su due binari sospesi, ognuno con cinque pod rotanti, per un peso complessivo di 19 tonnellate per binario. Sul palco, le luci gigapod o autopistas, dal peso di 2 tonnellate ciascuna, sono movimentate da 12 motori a velocità variabile, sincronizzati con altre truss singole davanti al video, controllate da dieci motori aggiuntivi, capaci di muoversi fino a 20 metri al minuto.
La scaletta di Jovanotti al Forum di Assago a Milano, concerto 17 marzo 2025
- Montecristo
- L’ombelico del mondo
- Tensione evolutiva
- Mezzogiorno
- Il più grande spettacolo dopo il Big Bang
- 101
- Mi fido di te
- Un bene dell’anima
- Questa è la mia casa, Mani in alto, La tribù che balla, Oh, vita!, Muoviti muoviti,
- Tanto tanto,
- Falla girare, Megamix
- Ragazza magica
- Raggio di sole
- Un mondo a parte
- Come musica, Io ti cercherò, Punto, Serenata rap
- A te
- L’estate addosso
- I love you baby
- Gli immortali
- Le tasche piene di sassi
- Ricordati di vivere
- Fuorionda
- Sabato
- Yalla yalla, Ti porto via con me
- Penso positivo
- Il corpo umano
- Ragazzo fortunato
Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 17 marzo 2025.