Jovanotti è in concerto al Forum di Assago a Milano martedì 18 marzo 2025 con una nuova data a Milano del suo tour nei Palazzetti.

Il progetto e la direzione artistica dello show sono curati da Lorenzo e Sergio Pappalettera, che da 35 anni collabora con Jova per la grafica dei suoi album e la direzione artistica dei live show.

Per il PALAJOVA, Lorenzo ha scelto un allestimento essenziale ma d’impatto: un maxi schermo di 22×8 metri e dieci fiori con pod rotanti, ciascuno dal peso di 1300 kg, che percorrono 50 metri lungo i palasport a un’altezza variabile, partendo da 15 metri da terra.

I fiori si muovono sia in verticale che in orizzontale, ruotano su sé stessi e possono inclinarsi fino a 45 gradi, permettendo al pubblico di ammirarli da qualsiasi punto del palazzetto. Sono illuminati da un sistema di luci dedicate, con 140 fari aggiuntivi. Al centro di ogni fiore, ogni foglia ospita un faro controllato digitalmente (DMX) per creare spettacolari effetti luminosi.

I fiori scorrono su due binari sospesi, ognuno con cinque pod rotanti, per un peso complessivo di 19 tonnellate per binario. Sul palco, le luci gigapod o autopistas, dal peso di 2 tonnellate ciascuna, sono movimentate da 12 motori a velocità variabile, sincronizzati con altre truss singole davanti al video, controllate da dieci motori aggiuntivi, capaci di muoversi fino a 20 metri al minuto.

1 Indice La scaletta di Jovanotti al Forum di Assago a Milano, concerto 17 marzo 2025

La scaletta di Jovanotti al Forum di Assago a Milano, concerto 17 marzo 2025

Montecristo

L’ombelico del mondo

Tensione evolutiva

Mezzogiorno

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang

101

Mi fido di te

Un bene dell’anima

Questa è la mia casa, Mani in alto, La tribù che balla, Oh, vita!, Muoviti muoviti,

Tanto tanto,

Falla girare, Megamix

Ragazza magica

Raggio di sole

Un mondo a parte

Come musica, Io ti cercherò, Punto, Serenata rap

A te

L’estate addosso

I love you baby

Gli immortali

Le tasche piene di sassi

Ricordati di vivere

Fuorionda

Sabato

Yalla yalla, Ti porto via con me

Penso positivo

Il corpo umano

Ragazzo fortunato

Il concerto inizierà alle 21 ed è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 17 marzo 2025.