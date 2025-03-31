Jovanotti al Mandela Forum a Firenze, la scaletta del concerto di lunedì 31 marzo 2025
La scaletta e l’ordine delle canzoni di Jovanotti in concerto al Mandela Forum a Firenze, lunedì 31 marzo 2025
Jovanotti è in concerto stasera, 31 marzo 2025, al Mandela Forum di Firenze con una nuova data del suo tour nei palazzetti.
Il progetto e la direzione artistica dello show sono curati da Lorenzo e da Sergio Pappalettera, che da ben trentacinque anni collabora con Jova per la grafica degli album e l’art direction dei suoi live.
Per il PALAJOVA, Lorenzo ha scelto un allestimento essenziale ma d’impatto: un unico maxi schermo da 22×8 metri e dieci fiori con pod rotanti, ciascuno del peso di 1300 kg. Questi fiori si muovono lungo i palasport percorrendo fino a 50 metri, a un’altezza variabile a partire da 15 metri da terra.
Il movimento dei fiori è sia verticale che orizzontale: ruotano su sé stessi e possono inclinarsi fino a 45 gradi (tiltare), permettendo così una visione ottimale da ogni punto del palasport. A rendere l’effetto ancora più scenografico contribuisce un sofisticato sistema di illuminazione, con 140 fari dedicati. Inoltre, ogni foglia dei fiori ospita un faro controllato digitalmente in DMX, capace di creare infinite combinazioni di luci ed effetti.
I fiori sono sospesi su due binari, ciascuno dei quali sostiene cinque pod rotanti, per un peso complessivo di 19 tonnellate per binario. Sopra al palco, invece, trovano posto le gigapod o autopistas, strutture luminose del peso di 2 tonnellate l’una, movimentate da 12 motori a velocità variabile. Davanti al maxi schermo, altre truss singole si muovono grazie a dieci motori aggiuntivi, raggiungendo una velocità di 20 metri al minuto.
La scaletta delle canzoni di Jovanotti al Mandela Forum di Firenze
- Montecristo
- L’ombelico del mondo
- Tensione evolutiva
- Mezzogiorno
- Il più grande spettacolo dopo il Big Bang
- 101
- Mi fido di te
- Un bene dell’anima
- Questa è la mia casa, Mani in alto, La tribù che balla, Oh, vita!, Muoviti muoviti,
- Tanto tanto,
- Falla girare, Megamix
- Ragazza magica
- Raggio di sole
- Un mondo a parte
- Come musica, Io ti cercherò, Punto, Serenata rap
- A te
- L’estate addosso
- I love you baby
- Gli immortali
- Le tasche piene di sassi
- Ricordati di vivere
- Fuorionda
- Sabato
- Yalla yalla, Ti porto via con me
- Penso positivo
- Il corpo umano
- Ragazzo fortunato
Il concerto di Jovanotti al Mandela Forum è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 31 marzo 2025.