Jovanotti è in concerto stasera, 31 marzo 2025, al Mandela Forum di Firenze con una nuova data del suo tour nei palazzetti.

Il progetto e la direzione artistica dello show sono curati da Lorenzo e da Sergio Pappalettera, che da ben trentacinque anni collabora con Jova per la grafica degli album e l’art direction dei suoi live.

Per il PALAJOVA, Lorenzo ha scelto un allestimento essenziale ma d’impatto: un unico maxi schermo da 22×8 metri e dieci fiori con pod rotanti, ciascuno del peso di 1300 kg. Questi fiori si muovono lungo i palasport percorrendo fino a 50 metri, a un’altezza variabile a partire da 15 metri da terra.

Il movimento dei fiori è sia verticale che orizzontale: ruotano su sé stessi e possono inclinarsi fino a 45 gradi (tiltare), permettendo così una visione ottimale da ogni punto del palasport. A rendere l’effetto ancora più scenografico contribuisce un sofisticato sistema di illuminazione, con 140 fari dedicati. Inoltre, ogni foglia dei fiori ospita un faro controllato digitalmente in DMX, capace di creare infinite combinazioni di luci ed effetti.

I fiori sono sospesi su due binari, ciascuno dei quali sostiene cinque pod rotanti, per un peso complessivo di 19 tonnellate per binario. Sopra al palco, invece, trovano posto le gigapod o autopistas, strutture luminose del peso di 2 tonnellate l’una, movimentate da 12 motori a velocità variabile. Davanti al maxi schermo, altre truss singole si muovono grazie a dieci motori aggiuntivi, raggiungendo una velocità di 20 metri al minuto.

Indice La scaletta delle canzoni di Jovanotti al Mandela Forum di Firenze

1 Indice La scaletta delle canzoni di Jovanotti al Mandela Forum di Firenze

La scaletta delle canzoni di Jovanotti al Mandela Forum di Firenze

Montecristo

L’ombelico del mondo

Tensione evolutiva

Mezzogiorno

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang

101

Mi fido di te

Un bene dell’anima

Questa è la mia casa, Mani in alto, La tribù che balla, Oh, vita!, Muoviti muoviti,

Tanto tanto,

Falla girare, Megamix

Ragazza magica

Raggio di sole

Un mondo a parte

Come musica, Io ti cercherò, Punto, Serenata rap

A te

L’estate addosso

I love you baby

Gli immortali

Le tasche piene di sassi

Ricordati di vivere

Fuorionda

Sabato

Yalla yalla, Ti porto via con me

Penso positivo

Il corpo umano

Ragazzo fortunato

Il concerto di Jovanotti al Mandela Forum è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 31 marzo 2025.