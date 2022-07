Nuova tappa del Jova Beach Party di Jovanotti e cambio di location per la data del 13 luglio 2022. Appuntamento nell’area verde di Gressan, vicino ad Aosta per una lunga giornata di musica live e con il concerto del cantautore dalle 20/20.30 circa. Ecco, a seguire, tutte le informazioni e anticipazioni sullo show, dai biglietti alle anticipazioni sulla scaletta.

Jovanotti, Aosta, 13 luglio 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Jovanotti ad Aosta, in programma per mercoledì 13 luglio 2022. I posti liberi partono da un prezzo di 65 euro. Clicca qui per ulteriori informazioni.

Come riportato dall’Ansa, Maurizio Salvadori, fondatore e amministratore di Trident Music, società che organizza gli spettacoli di Lorenzo Jovanotti, è soddisfatto dei risultati ottenuti con le prevendite:

“Siamo entusiasti del riscontro in Valle d’Aosta. Le prevendite sono ancora aperte ma ad oggi sono già stati venduti oltre 10.000 biglietti”

Jovanotti, Aosta, 13 luglio 2022, orari e aperture cancelli

Ecco le informazioni sugli orari: i cancelli apriranno tra le 13.30 e le 14 e l’inizio del concerto evento è in programma alle 15. Il live di Jovanotti, invece, inizierà invece alle 20-20.30. L’indirizzo è Frazione Les Iles, 2, 11020, Gressan.

Jovanotti, Aosta, 13 luglio 2022, ospiti

Sono stati svelati i nomi di alcuni ospiti del Jova Beach Party ad Aosta di mercoledì 16 luglio 2022. Sul palco con Jovanotti dovrebbero esserci i Righeira e Tananai, già presente anche nelle precedenti date del cantautore.

Jovanotti, Aosta, 13 luglio 2022, Scaletta concerto

Come anticipato dallo stesso Jovanotti non c’è una scaletta ufficiale e fissa per il Jova Beach Party:

“Non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa. Saliamo subito sul palco, attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle, partiamo. Non ci fermiamo mai, fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off #jovastage #kontikistage #sbamstage) nascerà musica sempre diversa e sempre da ballare, per celebrare il fatto di essere lì, insieme, vivi come onde”

Ecco, a seguire, l’ordine di esibizione della prima data (con possibili cambiamenti nella data di Aosta):

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

Sei un mito

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Gli anni

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Apri tutte le porte

L’Allegria

Fatti mandare dalla mamma

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Play Video

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te