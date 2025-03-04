Jovanotti è in concerto stasera alla Vitrifrigo Arena di Pesaro con l’esordio del suo PalaJova tour 2025.

Con i PalaJova, Lorenzo ci guida in una nuova dimensione che va oltre il classico concerto, pur mantenendo una radice profondamente tradizionale. Le parole chiave della progettazione sono state: Motown e street band, Prince and the Revolution, romanticismo psichedelico.

Non si tratta solo di musica, ma di un viaggio multisensoriale, una grande festa di energia, emozioni e condivisione. La realizzazione dello spettacolo ha richiesto mesi di lavoro collettivo per offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile, mai vista prima.

La magia inizia già all’ingresso: i palazzetti si trasformeranno in spazi unici, pensati per incarnare una visione capace di rivoluzionare il mondo dei concerti. Colori, simboli e dettagli racconteranno il suo universo, accogliendo il pubblico in un’atmosfera che è già di per sé un’esperienza.

Ogni show sarà un incontro tra creatività e innovazione, dove la tecnologia non sarà solo un supporto, ma un amplificatore di emozioni, rendendo ogni momento irripetibile. Dopo aver trasformato gli show negli stadi ed entusiasmato il pubblico sulle spiagge, Jovanotti porta i suoi live a un nuovo livello, creando uno spazio dove energia e condivisione autentica sono il cuore pulsante di tutto.

Come sempre, Lorenzo ci invita a non smettere di ballare, a vivere con intensità e a lasciarci travolgere dalla gioia, regalando a ogni spettacolo un’esperienza senza paragoni.

“Il concept dello spettacolo nasce dall’idea di fioritura”, ispirata da esperienze vissute mentre pensava al suo ritorno in scena. Tra queste, una parola scritta da Etty Hillesum nei suoi diari, nei giorni più tragici della sua breve esistenza, ha continuato a risuonare dentro di lui: “FIORIRE!””

Jovanotti, chi suona con lui nei concerti

Sul palco con Jovanotti ci sarà una band straordinaria:

Saturnino , storico bassista al fianco di Lorenzo da ben 35 anni

, storico bassista al fianco di Lorenzo da ben 35 anni Adriano Viterbini alla chitarra

alla chitarra Christian Rigano alle tastiere elettroniche

alle tastiere elettroniche Franco Santarnecchi alle tastiere analogiche

alle tastiere analogiche Carmine Landolfi alla batteria

alla batteria Moris Pradella alla seconda chitarra e ai cori, insieme a Micol Touadi e Jennifer Vargas

alla seconda chitarra e ai cori, insieme a e Leo di Angilla e Kalifa Kone alle percussioni

Jovanotti, biglietti concerto 4 marzo 2025

Il concerto di Jovanotti a Pesaro è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 4 marzo 2025.

Il live inizierà alle 21.