La scaletta e l’ordine delle canzoni di Jovanotti all’Unipol Forum di Assago, Milano, sabato 15 marzo 2025. Orario e info biglietti.

Jovanotti è in concerto all’Unipol Arena ad Assago, Milano, con una nuova data del suo PalaJova sabato 15 marzo 2025.

Le opening act del live saranno affidate ad Axell e Nicol. La prima a salire sul palco del PALAJOVA sarà Nicol, che si è esibita a Pesaro il 4 e il 5 marzo. Giovane cantautrice, Nicol è una delle voci emergenti più intense del panorama italiano. Nel 2022 ha calcato i palchi di Barletta e Milano Bresso durante il Jova Beach Party.

Dopo aver presentato il brano Come mare a Sanremo Giovani, il 20 novembre ha pubblicato Viscere feat. Fabri Fibra (Columbia Records/Sony Music Italy), brano presente nella colonna sonora della serie Netflix Adorazione, in cui interpreta il personaggio di Arianna. Nella stessa soundtrack è incluso anche Ritornerai, un altro suo brano.

La scaletta del concerto di Jovanotti a Milano, Unipol Forum di Assago, 15 marzo 2025

Montecristo

L’ombelico del mondo

Tensione evolutiva

Mezzogiorno

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang

101

Mi fido di te

Un bene dell’anima

Questa è la mia casa, Mani in alto, La tribù che balla, Oh, vita!, Muoviti muoviti,

Tanto tanto,

Falla girare, Megamix

Ragazza magica

Raggio di sole

Un mondo a parte

Come musica, Io ti cercherò, Punto, Serenata rap

A te

L’estate addosso

I love you baby

Gli immortali

Le tasche piene di sassi

Ricordati di vivere

Fuorionda

Sabato

Yalla yalla, Ti porto via con me

Penso positivo

Il corpo umano

Ragazzo fortunato

Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili biglietti per la data di sabato 15 2025 a partire da 57.50 euro. Clicca qua per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare all’Unipol Forum di Assago, Milano

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto

Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.