Jovanotti a Milano, 15 marzo 2025: la scaletta del concerto, orario, informazioni sui biglietti e come arrivare all’Unipol Forum di Assago
La scaletta e l’ordine delle canzoni di Jovanotti all’Unipol Forum di Assago, Milano, sabato 15 marzo 2025. Orario e info biglietti.
Jovanotti è in concerto all’Unipol Arena ad Assago, Milano, con una nuova data del suo PalaJova sabato 15 marzo 2025.
Le opening act del live saranno affidate ad Axell e Nicol. La prima a salire sul palco del PALAJOVA sarà Nicol, che si è esibita a Pesaro il 4 e il 5 marzo. Giovane cantautrice, Nicol è una delle voci emergenti più intense del panorama italiano. Nel 2022 ha calcato i palchi di Barletta e Milano Bresso durante il Jova Beach Party.
Dopo aver presentato il brano Come mare a Sanremo Giovani, il 20 novembre ha pubblicato Viscere feat. Fabri Fibra (Columbia Records/Sony Music Italy), brano presente nella colonna sonora della serie Netflix Adorazione, in cui interpreta il personaggio di Arianna. Nella stessa soundtrack è incluso anche Ritornerai, un altro suo brano.
La scaletta del concerto di Jovanotti a Milano, Unipol Forum di Assago, 15 marzo 2025
- Montecristo
- L’ombelico del mondo
- Tensione evolutiva
- Mezzogiorno
- Il più grande spettacolo dopo il Big Bang
- 101
- Mi fido di te
- Un bene dell’anima
- Questa è la mia casa, Mani in alto, La tribù che balla, Oh, vita!, Muoviti muoviti,
- Tanto tanto,
- Falla girare, Megamix
- Ragazza magica
- Raggio di sole
- Un mondo a parte
- Come musica, Io ti cercherò, Punto, Serenata rap
- A te
- L’estate addosso
- I love you baby
- Gli immortali
- Le tasche piene di sassi
- Ricordati di vivere
- Fuorionda
- Sabato
- Yalla yalla, Ti porto via con me
- Penso positivo
- Il corpo umano
- Ragazzo fortunato
Il concerto inizierà alle 21. Sono ancora disponibili biglietti per la data di sabato 15 2025 a partire da 57.50 euro. Clicca qua per tutte le informazioni e per l’acquisto.
Come arrivare all’Unipol Forum di Assago, Milano
Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:
In treno/metropolitana:
Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.
Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).
In auto
Il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.
Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.