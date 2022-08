John Legend ha annunciato ufficialmente il suo ottavo album di inediti, dal titolo Legend, che sarà disponibile a partire dal prossimo 9 settembre.

Il nuovo lavoro del cantautore e produttore vincitore di 12 Grammy sarà un doppio album che, a partire da oggi, è già disponibile in pre-order.

Legend, album prodotto da John Legend e Ryan Tedder, conterrà gli ultimi singoli pubblicati dall’artista in questi ultimi mesi come Honey, singolo che vede la partecipazione di Muni Long, e Dope, singolo realizzato in collaborazione con JID.

Oggi, 5 agosto 2022, John Legend ha pubblicato un’altra anticipazione dell’album, All She Wanna Do, che, nel disco, sarà presente in due versioni. La versione pubblicata come singolo vede la partecipazione di Saweetie.

Il titolo dell’album, come spiegato dal cantautore nelle dichiarazioni ufficiali, gioca sul significato del suo cognome, Leggenda:

Fino a questo momento, non ho mai usato un aspetto del mio nome come titolo di un album. Ho dovuto guadagnarmelo, offrendo la mia migliore performance e musica per essere all’altezza del cognome che porto. E questo sono io che affermo di essere orgoglioso di quello che sono, sono fiducioso nel lavoro che ho fatto e lo voglio dire al mondo intero.

John Legend, Legend: tracklist

ACT I

1. Rounds ft. Rick Ross

2. Waterslide

3. Dope feat KID

4. Strawberry Blush

5. Guy Like Me

6. All She Wanna Do

7. Splash ft Jhene Aiko, Ty Dolla $ign

8. You

9. Fate ft Amber Mark

10. Love ft Jazmine Sullivan

11. One Last Dance

12. All She Wanna Do ft. Saweetie

ACT 2

1. Memories

2. Nervous

3. Wonder Woman

4. Honey ft. Muni Long

5. I Want You to Know

6. Speak in Tongues ft Jada Kingdom

7. The Other Ones ft Rapsody

8. Stardust

9. Pieces

10. Good ft Ledisi

11. I Don’t Love U Like I Used To

12. Home