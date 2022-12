Tra i brani più noti e rappresentativi del Natale sicuramente possiamo includere “Jingle Bell Rock“. Il pezzo è una canzone natalizia pubblicata per la prima volta da Bobby Helms nel 1957. Fin dal suo rilascio, ogni anno, è tra i brani più trasmessi e amati della tradizione americana a. “Jingle Bell Rock” è stato composto da Joseph Carleton Beal (1900–1967) e James Ross Boothe (1917–1976), sebbene sia Helms che il chitarrista della canzone Hank Garland lo abbiano contestato. Beal era un professionista delle pubbliche relazioni nato nel Massachusetts e residente di lunga data a South Ocean Avenue ad Atlantic City, nel New Jersey, e Boothe era uno scrittore americano nel settore della pubblicità.

“Jingle Bell Rock” è stato eseguito da molti, ma la prima versione di Helms del 1957 prodotta da Paul Cohen è la più nota. Come si intuisce dal titolo e dalle parole, il pezzo è un’estensione del vecchio standard natalizio, “Jingle Bells”. Fa brevi riferimenti ad altre canzoni popolari degli anni ’50, come “Rock Around the Clock”, e menziona il “Jingle hop”. Si sente una chitarra elettrica suonata da Hank Garland che suona le prime note del ritornello di “Jingle Bells”. I cantanti di supporto erano gli Anita Kerr Singers.

Brenda Lee ha registrato e pubblicato una versione della canzone il 23 giugno 1964 per il suo album Merry Christmas. È stata rilasciata il 19 ottobre 1964. L’album ha raggiunto il numero 7 delle classifiche di Billboard con la canzone Rockin ‘Around the Christmas Tree che ha raggiunto il numero 2 di Billboard Hot 100 nel 2020. La registrazione di Lee di Jingle Bell Rock è stata inserita ogni anno nella Billboard Top 100 dal 2019.

Nella settimana terminata il 7 gennaio 2017, “Jingle Bell Rock” ha raggiunto il numero 29. Nel gennaio 2019, la canzone è entrata per la prima volta nella top 10 della Hot 100 raggiungendo l’ottava posizione. Con questa impresa, Helms ha battuto il record per l’attesa più lunga nella top 10 della Hot 100, raggiungendo questo obiettivo in 60 anni, quattro mesi e due settimane dopo il suo primo ingresso nel 1958. La registrazione di Helms ha raggiunto un nuovo picco al numero 3 sul grafico del 4 gennaio 2020.

Qui sotto potete ascoltare il pezzo in streaming, nella versione di Brenda Lee:

Jingle Bell Rock, Testo

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowin’ and blowin’ up bushels of fun

Now the jingle hop has begun

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells chime in jingle bell time

Dancin’ and prancin’ in Jingle Bell Square

In the frosty air

What a bright time, it’s the right time

To rock the night away

Jingle bell time is a swell time

To go glidin’ in a one-horse sleigh

Giddy-up jingle horse, pick up your feet

Jingle around the clock

Mix and a-mingle in the jinglin’ feet

That’s the jingle bell rock

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells chime in jingle bell time

Dancin’ and prancin’ in Jingle Bell Square

In the frosty air

What a bright time, it’s the right time

To rock the night away

Jingle bell time is a swell time

To go glidin’ in a one-horse sleigh

Giddy-up jingle horse, pick up your feet

Jingle around the clock

Mix and a-mingle in the jinglin’ feet

That’s the jingle bell

That’s the jingle bell

That’s the jingle bell rock

Jingle Bell Rock, Traduzione

Le campane, le campane, le campane suonano

le campane oscillano e le campane tintinnano

nevicando e facendo esplodere enormi quantità di divertimento

adesso il motivetto ha avuto iniziato

le campane, le campane, le campane suonano

le campane si accordano al tempo del tintinnio

ballando e saltellando nella piazza del tintinnio

nell’aria fredda

che tempo vivace, è il tempo giusto

per far passare la notte suonando

il tempo del tintinnio è un tempo alla moda

per scivolare su una slitta trainata da un cavallo

“arri”! cavallo del tintinnio, alza i tuoi piedi

tintinna attorno all’orologio

Mescola e mescola con il passo tintinnante

Sono le campane che

Sono le campane che

Sono le campane che suonano.