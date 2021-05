Jesy Nelson ha concesso la sua prima intervista a Cosmopolitan dopo l’addio alle Little Mix e ha ammesso come, alla base della sua decisione, abbiano avuto un ruolo fondamentale le offese ricevute online e quella sensazione di sentirsi diversa e “sbagliata” rispetto alle colleghe. La cantante ha spiegato come i costanti confronti con le sue compagne di band abbiano avuto un impatto sulla sua salute mentale, spingendola a scegliere di chiudere.

“Ero più grande delle altre tre, e non c’è mai stato davvero qualcosa del genere in un gruppo femminile. Sono stata classificata come obesa, grassa. Non posso credere quanto fossi infelice”

Poi, Jesy ha aggiunto e rivelato come il punto di non ritorno sia stato durante le riprese del video ufficiale per il brano “Sweet Melody. A quel punto, la situazione è precipitata.

“Eravamo in lockdown e [quella è stata] la prima volta che potevo fare una pausa ed essere a casa con le persone che amavo. È stato il periodo più felice che avessi mai vissuto, e non me ne sono reso conto fino a quando non sono tornata a lavorare. Sono diventata subito una persona diversa. Avevo l’ansia”.

Con il video musicale che si profilava all’orizzonte, Nelson si sentì presa dal panico e ricordò di aver seguito una dieta estrema.

Il giorno delle riprese, ha avuto un attacco di panico ed è “crollata” sul set “perché non avevo l’aspetto che volevo e ho trovato così difficile essere felice e divertirmi”.

Nelson non appare in una delle scene del video perché “singhiozzava nel camerino”.

“Ho guardato le altre tre e si stavano divertendo. Diventavo così gelosa, perché voglio sentirmi così e godermela, perché la musica è la mia passione. Avere questo sogno e non godermelo a causa del mio aspetto, sapevo che non era normale”

Inizialmente, venne rivelato che Jesy Nelson si stava prendendo una pausa “prolungata” per “motivi medici privati”.

Tuttavia, il 14 dicembre, la cantante ha dato la notizia di aver lasciato la band sulla sua pagina Instagram.

Attualmente, Jesy è al lavoro sul suo primo album solista.