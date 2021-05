Come sono i rapporti tra Jesy Nelson e le Little Mix? E’ a questo interrogativo che cerca di rispondere il The Sun, con un lungo articolo nel quale viene analizzata la vicenda che lega l’ex componente della girlband al gruppo, abbandonato mesi fa. Secondo quanto riferito, Jesy Nelson e le su ex colleghe non si parlano, direttamente, da mesi, e la cantante voleva “recidere i legami” dopo la sua uscita dal gruppo.

La musicista, 29 anni, ha lasciato la band nel dicembre 2020 e recentemente ha spiegato in dettaglio come si sentiva ‘triste’ e ‘non poteva sopportare la pressione di essere in una band di ragazze’ durante il suo periodo -durato 10 anni- in vetta alle classifiche con Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall e Perrie Edwards.

E oggi? Numerosi addetti ai lavori hanno affermato che le comunicazioni tra Jesy e il trio si sono interrotte – non esiste alcun piano per loro di esibirsi tutte insieme ai Brits Awards 2021 nonostante Jesy fosse presente nella band per il periodo legato al successo del gruppo.

“Il piano era sempre quello di rimanere in contatto, ma non è successo perché Jesy non lo voleva. Vuole recidere i legami e ricominciare da capo, sembra essere una questione sia professionale che personale”

Voci assicurano che le Little Mix siano rimaste scioccati da alcune delle cose che Jesy ha dichiarato da quando ha lasciato la band e hanno pensato che avrebbe impiegato più tempo per tornare in studio per lanciare la sua carriera da solista.

“La comunicazione tra loro si è sostanzialmente interrotta ora. Ci sono formalità a volte tramite terze parti … c’è una chiara divisione”

A rendere ancora più complicati i rapporti, pare sia stata la tempistica della prima intervista rilasciata da Jesy Nelson. Leigh-Anne ha condiviso la notizia che aspetta il suo primo figlio con il fidanzato Andre Gray martedì, lo stesso giorno in cui è stata pubblicata l’intervista della Nelson.