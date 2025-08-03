Jesto, chi era il rapper morto a 41 anni. Le parole di Fedez

Il rapper Jesto – nome d’arte di Justin Yamanouchi – è morto all’età di 41 anni, nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto. Una notizia che è stata diffusa via social e che è poi stata confermata dal fratello Hyst, anche lui rapper e attore conosciuto con il nome di Taiyo Yamanouchi. “Non lascia un vuoto ma un’eredità enorme” – ha scritto lui – “Un astro del rap italiano e un uomo di immensa levatura spirituale“.

Chi era Jesto

Figlio d’arte, il cantante era nato nel 1984 dalla storia d’amore tra la speaker del Tg3 Teresa Piazza e il cantautore Stefano Rosso, autore di diverse canzoni tra cui Una storia disonesta. Il cognome giapponese era invece derivato dal secondo marito della madre, cioè l’attore Haruhiko Yamanouchi. Il suo primo debutto è avvenuto nei primi anni 2000, quando ha iniziato a partecipare a diverse gare di freestyle come Tecniche Perfette e 2TheBeat. Il suo primo album – Il mio primo e ultimo disco – gli è invece servito a lanciarsi nel mondo dell’hip hop nazionale, soprattutto grazie alla collaborazione con il fratello Hyst e alla produzione dell’etichetta La grande Onda di Piotta.

Un percorso musicale bellissimo, il suo, che gli ha permesso di rinnovarsi negli anni. Jesto ha infatti pubblicato diversi EP, mixtape underground oltre che progetti più maturi come la trilogia Supershallo. Nel 2018 c’è stato invece l’album Buongiorno Italia, dedicato al padre e nel quale ha denunciato la depressione e la superficialità del mondo musicale mainstream. Jesto è stato inoltre un vero e proprio pensatore critico, oltre che un simbolo per tante persone. Nei suoi testi ha parlato spesso del lato oscuro della fama, della lotta continua con il proprio ego e del suo bisogno di autenticità. I Funerali si terranno martedì 5 agosto alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Maria in Trastevere, a Roma. L’accesso sarà riservato solo ai familiari e agli amici più stretti.

Il rapper Fedez lo aveva conosciuto, e i due hanno anche collaborato insieme in passato. Per omaggiarlo ha infatti postato una vecchia sfida di freestyle che entrambi hanno tenuto presso il famoso 2The Beat, in cui si erano affrontati agli inizi delle loro rispettive carriere. “Vederlo sul palco mi fece capire cosa significasse avere carisma” – ha scritto lui – “Un punto di riferimento per il movimento, quando si rappava con passione. Riposa in pace, leggenda del rap vero“. Parole che hanno commosso tutti i fan, ancora increduli della sua scomparsa improvvisa.