Jessie J rinvia il tour europeo: necessaria una nuova operazione contro il cancro

Jessie J, 37 anni, ha annunciato con un video su Instagram la decisione di rinviare il suo attesissimo tour europeo in programma a ottobre e la cancellazione delle date americane per sottoporsi a una seconda operazione legata al percorso di cura contro il cancro al seno.

Jesse J, decisione inevitabile

La cantante britannica, che aveva reso pubblica la diagnosi a giugno, ha spiegato che l’intervento dovrà avvenire prima della fine del 2025 e… “siccome l’intervento e la mia salute hanno in questo momento la priorità non mi resta altro che rinviare i concerti già fissati…” ha scritto in un messaggio personale.

In effetti il suo tour europeo, originariamente previsto per ottobre, è già stato riprogrammato per aprile 2026. Diversa invece la situazione per i concerti negli Stati Uniti che obbligano a qualche precauzione in più dettata soprattutto da problemi di natura logistica e organizzativa: “So che molti fan saranno delusi, ma questa è la decisione giusta. Devo guarire e stare meglio prima di tornare sul palco. Conto di essere al più presto in America, e di essere in salute…”, ha dichiarato Jessie J, mostrandosi provata ma determinata.

Jesse J, sofferenza e resilienza

Non è la prima volta che Jessie J affronta seri problemi di salute. A soli otto anni le era stata diagnosticata una rara patologia cardiaca; a 18 ha subito un ictus che per fortuna non le aveva lasciato conseguenze drammatiche ma che da allora la costringe a cure e controlli continui.

Nel 2020 quella che sembrava essere una brutta otite la rende temporaneamente sorda. E a queste difficoltà si aggiungono il dolore per un aborto nel 2021 seguita, due anni più tardi, da una immensa gioia per la nascita di suo figlio Sky Safir. La diagnosi di cancro al seno, con conseguente mastectomia, ha segnato un altro momento cruciale della sua vita. Gli ultimi mesi sono stati molto complicati per la cantante.

Una carriera di successi

Nonostante le sfide personali, Jessie J rimane una delle voci pop più amate e più attive. Ha conquistato tre volte la vetta della classifica UK con brani come Price Tag, Domino e Bang Bang, quest’ultimo in collaborazione con Ariana Grande e Nicki Minaj, sue grandissime amiche. Nel 2011 Jesse J ha vinto quattro premi MOBO, tra cui quello come miglior artista UK e quello per il miglior album con Who You Are, mentre nel 2015 è arrivata anche la sua prima nomination ai Grammy Award.

Il messaggio ai fan

Jessie J ha scelto la strada della trasparenza: condividere il percorso di malattia come forma di sostegno reciproco con chi affronta esperienze simili. “So che è frustrante, ma devo pensare alla mia salute – ha detto – so che andrà tutto bene e che tornerò presto sul palco ma che dovrò farlo solo dopo aver completato la fase di guarigione. Anche per questo vi chiedo… aspettatemi: e pensatemi forte… mi aiuterà molto”,

Il tour europeo, cinque date nel Regno Unito dal 7 al 14 aprile, prevede anche una tappa a Cologna (il 23) e una a Parigi, (La Cigale, 26 aprile) ma al momento non sono annunciate date in Italia dove la cantante britannica al momento non si è mai esibita.