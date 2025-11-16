Jamiroquai, future funk al Forum di Assago: il ritorno in Italia e i piani per il 2026

Il ritorno a Milano di Jay Kay con i suoi Jamiroquai rappresenta sempre un momento davvero straordinario: perché poche band riescono a rendere davvero dal vivo la solidità di un progetto estremamente difficile da portare sul palco. E in questo Jay (Jason) Kay, è sempre stato fenomenale fin dall’inizio.

Jamiroquai, un progetto coerente

A 55 anni e con oltre trent’anni di musica alle spalle, il musicista britannico ha ancora una straordinaria attenzione nel circondarsi di musicisti incredibili e nello scrivere brani di ampio respiro, mai banali, di spessore orchestrale. Il tutto in un momento in cui la musica va sempre di più verso la velocità, l’essenzialità e una certa banalità di fondo. Perché ogni orpello rischia di essere scrollata dai nostri tablet in pochi secondi.

Paradossalmente invece le foto e i video del suo The Heels of Steel Tour ci consegnano un musicista in piena salute, emotivamente consolidato dopo aver messo su famiglia ma che non rinuncia al suo gusto per uno stile musicale estremamente ricercato. Cultore di funky e jazz Kay ha avuto il merito di portare al grande pubblico, e persino in classifica – tra l’altro con continuità – brani lunghi con molti assoli e uno spazio liberissimo dal vivo per l’improvvisazione.

Jamiroquai, il Forum diventa pista da ballo

Per una sera l’Unipol Forum di Assago è diventato il regno del future funk. Jay Kay e i Jamiroquai hanno fatto registrare il sold out a Milano, confermando quanto il loro mix di funk, acid jazz e disco sia ancora un richiamo potentissimo: il tutto a oltre trent’anni dal debutto con Emergency on Planet Earth.

Il concerto si inserisce nel The Heels of Steel Tour, e in un nuovo giro di date che sta riportando la band sui principali palazzetti europei dopo un lungo silenzio discografico seguito a Automaton, che risale addirittura al 2017. Era il disco sicuramente più elettronico di Jamiroquai che da qui riparte senza un attimo di pausa.

Jamiroquai, scaletta mostruosa

Il live milanese è una cavalcata continua: pochissimi momenti “di respiro”, in una scaletta che intreccia classici come Space Cowboy, Cosmic Girl, Canned Heat e Virtual Insanity intesrecati a brani più recenti e qualche chicca per i fan di lungo corso, come Seven Days in Sunny June – deliziosa – e Emergency on Planet Earth, che da tempo non riproponeva dal vivo e che riemerge in setlist accolta da un boato di entusiasmo.

Sul palco, oltre alla band in grande spolvero, anche un eccezionale ospite a sorpresa, Bob Sinclar, chiamato a scaldare il pubblico con una selezione prima dello show e a spingere ancora di più la serata verso una dimensione da discoclub.

Dall’Heels of Steel Tour al 2026: cosa c’è all’orizzonte

Il 2025 è l’anno del ritorno massiccio nei palazzetti – con a breve il ritorno anche nel Regno Unito, con date sold out in pochi minuti anche nei giganteschi Glasgow all’OVO Hydro e 02 Arena di Londra. Il futuro immediato dei Jamiroquai parla già di festival estivi. In Italia è stata annunciata una nuova data al Lucca Summer Festival, fissata per il 4 luglio 2026 sulle Mura storiche della città toscana e presentata come unica data italiana del 2026 nel cartellone della rassegna.

Il ritorno questa estate a Lucca

Il tour proseguirà poi almeno con un altro grande appuntamento europeo: il 16 luglio 2026 la band è attesa a Siviglia per l’Icónica Santalucía Sevilla Fest, unica tappa spagnola confermata finora. Al momento, però, non esiste ancora un calendario ufficiale di un ulteriore tour mondiale oltre a queste date abbinate a grandi rassegne. E la speranza è che la proposta possa anche ampliarsi.

Successo meritato

La carrellata di video comparsa sui social parla di un pubblico divertito ed entusiasta, molti alla prima esperienza assoluta con i Jamiroquai che per la verità all’Italia sono sempre stati molto legati anche perché Jay Kay, che ha un brevetto da pilota di volo, e una passione maniacale per le auto sportive, colleziona Ferrari, Lamborghini, Maserati ed Elicotteri. Tra i suoi pezzi unici una La Ferrari Verde, l’unica mai realizzata dalla casa di Maranello e customizzata per lui, e una vecchia Vignale del 1965…

La scaletta di Jamiroquai a Milano

(Don’t) Give Hate a Chance

Little L

Seven Days in Sunny June

Space Cowboy

Dynamite

Alright

Cloud 9

Emergency on Planet Earth

World That He Wants

Talullah

Disco Stays the Same

Travelling Without Moving

Shadow in the Night

Canned Heat

Cosmic Girl

Love Foolosophy

Virtual Insanity