James Senese ricoverato in rianimazione al Cardarelli: condizioni critiche

Ore di apprensione per James Senese: il grande sassofonista, 80 anni, è ricoverato in terapia intensiva al Cardarelli di Napoli per una polmonite complicata da una grave infezione. La prognosi è riservata.

James Senese è ricoverato al Cardarelli di Napoli in rianimazione per una polmonite con infezione severa. Ha 80 anni. Prognosi riservata.

James Senese, condizioni critiche

Sono preoccupanti le condizioni di James Senese, storico sassofonista napoletano, famoso e apprezzatissimo per le sue numerose collaborazioni di altissimo livello. Il ricovero è avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 24 settembre.

Secondo una nota dell’ospedale, Senese è in condizioni critiche: la prognosi è riservata e il trasferimento in rianimazione si è reso necessario per l’insorgere di una infezione piuttosto grave. La famiglia, comprensibilmente, mantiene il riserbo. Dalla direzione sanitaria, per ora, filtra l’invito a rispettare la privacy del paziente e ad attenersi agli aggiornamenti ufficiali.

James Senese, un faro del “Neapolis’ sound”

Nato a Napoli nel 1945, James Senese è figlio di madre napoletana e di un soldato afroamericano della 92ª Divisione “Buffalo”. Cresciuto a Miano, è tra i padri del Neapolitan Power: prima con The Showmen (e ancora con gli Showmen 2), quindi con i Napoli Centrale, formazione sperimentale che incrociò con grande successo jazz, rock, funk e tradizione partenopea in un linguaggio avvero unico e ricchissimo di preziose contaminazioni. Da sempre il legame artistico e umano è stato con Pino Daniele che seguì dagli esordi fino alle storiche reunion: un suono graffiante, urbano, con venature soul e blues, capace di raccontare Napoli senza folklore.

Tra dischi e palchi, Senese ha attraversato almeno sei decenni di musica, lavorando anche per il cinema e incidendo album che oggi sono un riferimento per più generazioni. Tra le sue colonne sonore più famose No grazie il caffè mi rende nervoso, capolavoro con Lello Arena e Massimo Troisi, Zora la Vampira dei Manetti Brothers, e lo splendido documentario biografico dedicato proprio a Pino Daniele. Undici i suoi album con Napoli Centrale, almeno un centinaio le collaborazioni di altissimo livello, in Italia e all’estero.

L’importanza di James Senese

Senese non è “solo” un grande sassofonista: è la voce del sax che ha dato dignità internazionale a un’idea di Napoli moderna, meticcia, aperta, transnazionale. Anche per questo la comunità musicale – dai colleghi ai numerosi allievi che si sono formati negli ultimi anni e che per lungo tempo hanno lavorato con lui – vive con ansia queste ore e la notizia del suo ricovero. In molti ricordano le recenti uscite discografiche e i concerti pieni, segno di una energia artistica ancora feroce a 80 anni.

Aggiornamenti e prossimi passi

In attesa dei bollettini medici da parte del Cardarelli, la priorità è soprattutto clinica: stabilizzazione, monitoraggio, terapia antibiotica e respiratoria secondo protocolli. Eventuali miglioramenti o variazioni del quadro saranno comunicati dall’ospedale. Nel frattempo, Napoli si stringe attorno al suo “stregone del sax”.