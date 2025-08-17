Pino Daniele: il tributo in Piazza del Plebiscito, a 10 anni dalla morte tutto sul cantautore

Un mega concerto tributo per il grande Pino Daniele. Ecco dove e quando si terrà e come partecipare a un evento attesissimo.

Un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana e, in particolare, per i fan di Pino Daniele. Piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà il concerto-tributo Pino è – Il Viaggio del Musicante, un maxi evento che celebrerà la vita e la carriera del leggendario cantautore napoletano. L’occasione è doppiamente speciale: da una parte si celebreranno i 70 anni dalla nascita di Pino Daniele, che ricorrono il 19 marzo 2025, e dall’altra i 10 anni dalla sua scomparsa, che avverranno il 4 gennaio 2025.

Il concerto si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi della prossima stagione, con l’obiettivo di rendere omaggio a uno degli artisti più amati e influenti della musica italiana. Pino è – Il Viaggio del Musicante non sarà solo una festa per la memoria di Daniele, ma anche un’occasione per raccogliere fondi destinati alla ricerca oncologica pediatrica e alla formazione artistica. Il ricavato dell’evento sarà infatti devoluto a queste cause nobili, unendo l’arte alla solidarietà.

Come partecipare all’evento

I biglietti, se rimanenti, sono disponibili su Ticketone e nelle altre prevendite abituali. L’entusiasmo per l’evento è già palpabile, e le aspettative sono molto alte, con l’obiettivo di raggiungere il tutto esaurito in un luogo tanto iconico quanto suggestivo come Piazza del Plebiscito.

Anche se al momento non sono stati ancora annunciati ufficialmente i nomi degli artisti che prenderanno parte al concerto, è certo che sul palco saliranno grandi star della musica italiana e napoletana, oltre a figure importanti dell’entertainment. Il concerto si preannuncia come una serata indimenticabile, con performance che celebreranno la musica di Pino Daniele e il suo immenso contributo alla cultura musicale del nostro paese.

L’evento, che promette di diventare leggendario, sarà una delle tappe fondamentali per chiunque voglia rendere omaggio al genio musicale di Pino Daniele e vivere una serata che rimarrà nella memoria di tutti.

Questo tributo a Pino Daniele non è solo un atto di ricordo, ma anche un’occasione per riflettere sull’eredità musicale che l’artista ha lasciato, con canzoni che continuano a risuonare nel cuore degli italiani. La musica di Pino Daniele è stata in grado di unire generazioni diverse, con il suo mix di blues, jazz e tradizione napoletana. La sua capacità di raccontare storie di vita, amore e speranza ha fatto sì che le sue canzoni rimanessero nel tempo, rivelandosi sempre attuali e universali. Non resta che aspettare il 18 settembre per vivere una serata che si preannuncia unica, piena di emozioni, musica e solidarietà.