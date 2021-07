Jackson è un brano di Shiva presente nel suo ultimo disco, Dolce vita. Il video ufficiale della canzone è salito in pochi giorni ai piani alti della classifica delle tendenze musicali, in Italia. Nel pezzo, non mancano ovviamente i riferimenti autobiografici dell’artista, dalla vita difficile del passato fino al successo e alle conoscenze importanti (“Ero senza l’acqua calda come Mr. Bean, Mo nеlla villa di Sfera mi sto guardando il suo film”). Il Jackson da cui prende il titolo il brano di Shiva è proprio Michael Jackson citato nel ritornello (“Vengo da fuori Milano, non andrò mai a est, Corsico centro, gira il vento dove sta il mio best, Il locale è già strapieno, non faccio soundcheck, Moonwalk, Michael Jackson, sto tornando adesso”).

Qui potete vedere il video ufficiale della canzone di Shiva, Jackson, a seguire il testo.

[Intro]

Eh-eh, eh-eh

Eh-eh, eh-eh

Eh-eh, eh-eh

Eh-eh, eh-eh

[Ritornello 1]

Vengo da fuori Milano, non andrò mai a est

Corsico centro, gira il vento dove sta il mio best

Il locale è già strapieno, non faccio soundcheck

Moonwalk, Michael Jackson, sto tornando adesso

[Strofa 1]

Nel mio cell rime che sparano (Pow, pow, pow)

Ho due caricatori, fanno i buchi nella testa di tutti i tuoi homie (Brra)

Metto un Rollie al polso a furia di scriver canzoni

Dieci verdi ne fanno due viola, faccio le addizioni

Ero senza l’acqua calda come Mr. Bean

Mo nеlla villa di Sfera mi sto guardando il suo film

Adesso ho dei diamanti bianchi sul mio chain non mеsso

Il mio ufficio è stato sempre quel parchetto

Vedi, non più, Milli con YouTube, bitches nella pool

L’ascesa al potere è ancora lunga ma sto sopra al SUV

Cambio tavolo, son troppi soldi da contare

La storia è sempre la stessa ma io riscrivo il finale

Quindi

[Ritornello 2]

Vengo da fuori Milano, non andrò mai a est

Corsico centro, gira il vento dove sta il mio best

Il locale è già strapieno, non faccio soundcheck

Gli altri mi giudicano, forse vogliono esser me

Ho rischiato di non farcela e non esser qui

Fumando ansie dentro un Back, nel mio back all team

Ho ottenuto il cambiamento senza far TV

Moonwalk, Michael Jackson, sto tornando adesso

[Strofa 2]

Mi chiedi se è full di diamanti, ti rispondo: “Certo”

Il quadrante è già sold out e stan tutti al concerto

Non fumo erba se c’è tutta l’Italia in ascolto

Sono il discorso del re, ma toglici il discorso

Leva il flash dalle foto (Flash), puta con uno scopo

Il mio stile è popo, chedi a Tony e Popo

A memoria dove c’ho il malloppo

Guadagno trenta volte questo poliziotto

E pure in quei minuti mi fa stare sotto

Non sono più quel bambino che fa il muso duro

Ora le placche d’oro e di platino sul muro

Mi muovo meglio nella notte, OMG, visore notturno

Entro, esco senza togliere il disturbo (Pow, pow)

[Ritornello 2]

Vengo da fuori Milano, non andrò mai a est

Corsico centro, gira il vento dove sta il mio best

Il locale è già strapieno, non faccio soundcheck

Gli altri mi giudicano, forse vogliono esser me

Ho rischiato di non farcela e non esser qui

Fumando ansie dentro un Back, nel mio back all team

Ho ottenuto il cambiamento senza far TV

Moonwalk, Michael Jackson, sto tornando adesso