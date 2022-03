J Lord, No Money More Love è l’album d’esordio

Da domani, 25 marzo 2022, sarà disponibile l’album d’esordio di J Lord, dal titolo No Money More Love. Il primo lavoro discografico ufficiale del rapper napoletano di origini ghanesi (19 anni, il prossimo 25 agosto), sarà composto da 15 tracce.

L’intero progetto vede la direzione artistica di Dat Boi Dee (il producer che l’ha scoperto grazie ai suoi primi pezzi pubblicati su YouTube) e la presenza, per quanto riguarda i featuring, di Massimo Pericolo, Bresh, Vale Pain, Vettosi e Digital Astro. Tra gli altri producer che hanno lavorato al disco, troviamo anche Crookers e producer emergenti come SadTurs, Starchild e Krous (produttore dei suoi primi brani).

J Lord presenterà il suo primo album in due appuntamenti live: il 12 aprile al Gate di Milano e il 13 aprile al Duel di Napoli.

Il primo singolo estratto da No Money More Love è Karl Kani Flow, pubblicato lo scorso 7 marzo e accompagnato da un video girato a New York, con la regia di Davide Vicari. Nel video, in un cameo, appare anche lo stilista Carl Williams, fondatore del marchio Karl Kani.

Prima del suo album d’esordio, il rapper 18enne ha pubblicato il singolo di debutto, Gangster, uscito nel 2020, e altri singoli come Sixteen, My G e Tanti auguri a me. Nel 2021, J Lord ha collaborato con Ghali, Liberato, Mecna, Massimo Pericolo ed Emis Killa.

Sempre nel 2021, in occasione della messa in onda della stagione finale di Gomorra – La Serie, J Lord ha scritto il brano Testamento (La resa dei conti), collaborando con Slait & Young Miles, Low Kidd e Shari.

Di seguito, trovate la tracklist di No Money More Love.

J Lord, No Money More Love: tracklist

1. Intro

2. The Prayer

3. Pelle D’Oca (feat. Massimo Pericolo)

4. Louie Vee

5. Karl Kani Flow

6. Dance (feat. Bresh)

7. Ekip Skit

8. More Love

9. GPS (feat. Vettosi)

10. Tiffany

11. La Vérité

12. Catene (feat. Vale Pain)

13. Be Mine (feat. Digital Astro)

14. She Don’t Like It

15. The Winner Is (Outro)