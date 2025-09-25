Ivano Fossati e Mia Martini, il segreto sulla coppia rimasto nell’ombra per anni

Ivano Fossati è un famoso cantautore, polistrumentista e compositore italiano, originario di Genova e nato nel 1951. La sua carriera ha avuto inizio negli anni ’70 come leader del gruppo progressive rock Delirium, con cui ha ottenuto un grande successo grazie al brano Jesahel. Poi c’è stata la sua carriera solista, e negli anni è diventato noto soprattutto per i suoi brani iconici come La mia banda suona il rock, Luna diamante e C’è tempo. Ha inoltre scritto e collaborato con molti artisti tra cui Mina, Mia Martini, Fabrizio De André e Fiorella Mannoia. Negli anni si è inoltre dedicato alla scrittura e alla composizione di colonne sonore e musiche per il teatro, ma nel 2012 ha annunciato il suo ritiro dalle scene musicali.

La tormentata storia d’amore con Mia Martini

Tra le sue relazioni, un grande impatto mediatico ha avuto quella con la compianta cantante Mia Martini. I due si sono incontrati nella seconda metà degli anni Sessanta e hanno vissuto una storia durata dieci anni, che lei stessa ha definito “un campo minato“. “Avevo un contratto con un’altra casa discografica e ho dovuto romperlo a causa sua” – ha raccontato la cantante nel 1990 alla giornalista Ivana Zomparelli di Noi Donne – “Perché era geloso, dei dirigenti, dei musicisti, di tutti, ma soprattutto era geloso di me come cantante. Diceva che mi voleva come donna, ma non era vero perché infatti non ha voluto nemmeno un figlio da me, e la prova d’amore era abbandonare del tutto anche la sola idea di cantare e distruggere completamente Mia Martini“.

Fossati ha scritto per lei diverse canzoni, tra cui quelle incluse nell’album Danza del 1978. Lui è inoltre autore del brano E non finisce mica il cielo, con cui l’artista si è presentata in gara al Festival di Sanremo 1982. Il cantautore ha però chiesto di non essere citato nel biopic realizzato in onore di Martini, intitolato Io sono Mia e mandato in onda su Rai 1 nel 2019, con la protagonista Serena Rossi. Nel film la cantante ha infatti una storia d’amore con il fotografo Andrea, interpretato da Maurizio Lastrico, che non è però esistito nella realtà.

Il primo matrimonio e la storia con Nancy Brilli

Fossati ha pronunciato il suo primo Sì nel 1989, con Gildana Caputo, e dalla loro unione è nato il figlio Claudio. Nei primi anni ’90 il cantautore ha invece vissuto una storia con Nancy Brilli, da cui si è però separato nel 1996. La sua compagna attuale è invece l’attrice teatrale e regista Mercedes Martini.