Isobel Kinnear, chi è l’ex allieva di Amici: età, studi, fidanzato, dove vive, Caduta Libera. Tutto sulla giovane australiana che ha lasciato il talent di Maria De Filippi

Isobel Kinnear torna in tv con Caduta Libera e la curiosità sul suo percorso, però, cresce senza ombra di dubbio di giorno in giorno.

Il ritorno di Caduta Libera su Canale 5, a partire da domenica 7 dicembre, porta con sé una ventata di novità che i telespettatori stavano aspettando da tempo. Infatti, oltre alla presenza di Max Giusti, rientrato ufficialmente in esclusiva a Mediaset dopo anni trascorsi tra Rai, TV8 e Nove, c’è un volto che il pubblico più giovane e appassionato di talent show conosce molto bene.

Si tratta di Isobel Fetiye Kinnear, l’ex allieva di Amici che, con il suo sorriso contagioso e uno stile di danza riconoscibile, è pronta a conquistare anche questa nuova avventura televisiva. Nata in Australia nel maggio del 2003, Isobel è una ballerina che ha letteralmente fatto breccia nei cuori degli spettatori italiani quando ha preso parte alla 22ª edizione di Amici di Maria De Filippi.

Isobel Kinnear tutto su di lei

Isobel Kinnear da Amici, dopo il ritorno in Australia ritorna in TV in Italia. La sua partecipazione ad Amici, anni fa, già dalle prime settimane, la giovane danzatrice aveva mostrato una dedizione e una maturità artistica fuori dal comune, qualità che le hanno permesso di affrontare il percorso televisivo con grande consapevolezza. Nonostante la sua giovane età, infatti, Isobel ha sempre dato l’impressione di sapere esattamente dove volesse arrivare, muovendosi con quella energia tipica di chi sogna in grande ma con i piedi ben saldi a terra.

Il suo cammino all’interno del programma è stato impeccabile, tanto che riuscì ad accedere alla fase serale, uno dei traguardi più ambiti dai concorrenti del talent. Qui si è distinta per versatilità, precisione e una presenza scenica che raramente passa inosservata. Alla fine del percorso, Isobel concluse la sua esperienza raggiungendo un meritatissimo quarto posto, dietro al vincitore Mattia Zenzola e ai due amatissimi Angelina Mango e Wax. Un risultato importante, che confermò non soltanto il suo talento ma anche la grande simpatia che aveva generato nel pubblico.

Per quanto riguarda la sua vita privata, però, Isobel è sempre stata molto riservata. Pur essendo molto attiva sui social, in particolare su Instagram, negli ultimi anni la giovane australiana non ha mai voluto esporsi troppo sul fronte sentimentale. Durante la sua partecipazione ad Amici aveva vissuto una relazione con il cantautore Cricca, anche lui concorrente in quella stessa edizione. Una storia tenera, nata sotto le telecamere e vissuta con la freschezza e la spontaneità tipiche dei loro vent’anni. Tuttavia, quella relazione ha avuto vita breve, e già dopo la fine del programma i due avevano preso strade diverse, mantenendo comunque un rapporto di rispetto e affetto reciproco.

Oggi Isobel vive tra l’Italia e l’Australia, dividendosi tra impegni professionali e opportunità che stanno crescendo sempre di più. Il suo talento, infatti, le ha aperto porte importanti, e l’arrivo a Caduta Libera rappresenta soltanto l’ennesimo passo in avanti in una carriera che sembra destinata a crescere senza sosta. La sua freschezza, unita alla sua capacità di adattarsi a contesti sempre diversi, la rende una figura ideale per affiancare Max Giusti in una trasmissione così amata dal pubblico italiano.

Insomma, la storia di Isobel Fetiye Kinnear è quella di una giovane artista che, partendo dall’altra parte del mondo, è riuscita a conquistare un posto speciale nel panorama televisivo italiano. E, considerando il suo carattere determinato e la passione che mette in ogni progetto, è facile immaginare che la vedremo brillare ancora a lungo.