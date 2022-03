Irama Live 2022: tutte le date estive

Dopo il successo dell’album Il Giorno in Cui ho Smesso di Pensare, certificato Disco d’Oro e trainato dal singolo sanremese Ovunque Sarai e dal singolo 5 gocce (in collaborazione con Rkomi), Irama ha comunicato ufficialmente tutti gli appuntamenti estivi per quanto riguarda il tour Irama Live 2022.

I biglietti per il tour estivo, in partenza il 1° luglio 2022, saranno disponibili sul sito ufficiale di Vivo Concerti a partire da venerdì 1° aprile, alle ore 12, e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 6 aprile, alle ore 11.

Prima di partire con le date estive, Irama, per quanto riguarda il mese di aprile, terrà 4 concerti: il 24 aprile a Mantova, il 26 a Roma, il 28 a Napoli e il 30 ad Assago (MI). Quest’ultimo concerto ha registrato il tutto esaurito.

Di seguito, trovate tutte le date dell’Irama Live 2022.

Irama Live 2022: le date estive

24 aprile 2022 – Mantova – Grana Padano Arena – Data Zero

26 aprile 2022 – Roma – Palazzo dello Sport

28 aprile 2022 – Napoli – PalaPartenope

30 aprile 2022 – Assago (MI) – Mediolanum Forum – Sold Out

1° luglio 2022 – Capannori (LU) – Area Verde

7 luglio 2022 – Legnano (MI) – Rugby Sound Festival – Isola del Castello

8 luglio 2022 – Cattolica (RN) – Arena della Regina

10 luglio 2022 – Ferrara – Summer Vibez Piazza Ariostea

12 luglio 2022 – Codroipo (UD) – Villa Manin

14 luglio 2022 – Parma – Parco Ducale di Parma

16 luglio 2022 – Nichelino (TO) – Sonic Park Stupinigi – Palazzina di Caccia di Stupinigi

21 luglio 2022 – Servigliano (FM) – NoSound Fest – Parco della Pace

22 luglio 2022 – Ortona (CH) – Piazza San Tommaso

24 luglio 2022 – Sarzana (SP) – Moonland – Piazza Matteotti

3 agosto 2022 – Jesolo (VE) – Spiaggia del Faro

5 agosto 2022 – Monopoli (BA) – Costa dei Trulli Festival

6 agosto 2022 – Marina di Ginosa (TA) – Melodye Music Fest – Spazio Elephant Park

8 agosto 2022 – Alghero (SS) – Anfiteatro Maria Pia

20 agosto 2022 – Diamante (CS) – Teatro dei Ruderi di Cirella

2 settembre 2022 – Catania – Villa Bellini

3 settembre 2022 – Agrigento – Teatro Valle dei Templi