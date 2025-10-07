Irama, curiosità: che studi ha fatto l’ex star di Amici?

Irama, il cantautore che ha conquistato la musica italiana tra talento, passione e un percorso unico che parte da “Amici”.

Quando si parla di musica italiana contemporanea, è impossibile non citare Irama. Il suo vero nome è Filippo Maria Fanti, è nato il 20 dicembre 1995 a Carrara e, nel giro di pochi anni, è diventato una delle voci più riconoscibili e apprezzate del panorama pop e urban nazionale.

Il suo stile è in continua evoluzione, capace di unire melodia e ritmo, sentimento e rabbia, tradizione e modernità. Ma dietro al successo c’è una storia fatta di determinazione, talento e scelte precise, perché Irama non è mai stato uno che si accontenta.

Irama tutto su di lui

Fin da giovanissimo si è avvicinato alla musica, trovando in essa una valvola di sfogo e una forma di espressione autentica. Non a caso, il suo nome d’arte, “Irama”, significa proprio “ritmo” in lingua malese, un richiamo alla sua natura inquieta e pulsante. Dopo aver frequentato il liceo classico — un titolo di studio che dimostra la sua solida formazione culturale — ha deciso di seguire il richiamo della musica, iniziando a scrivere testi e a farsi conoscere nel mondo dei talent.

La sua prima esperienza televisiva risale al 2016, quando partecipò a “Sanremo Giovani”, ma il vero salto di qualità arrivò due anni dopo con “Amici di Maria De Filippi”, programma che lo consacrò definitivamente.

Infatti, fu proprio la vittoria ad “Amici 17” a spalancargli le porte del grande pubblico. Da quel momento in poi, la carriera di Irama è stata un susseguirsi di successi. Brani come Nera, Mediterranea e Ovunque Sarai hanno dominato le classifiche, confermandolo come uno degli artisti più versatili della scena musicale italiana. Le sue canzoni parlano d’amore, di libertà, di vita vissuta, ma sempre con uno stile personale, a tratti introspettivo, capace di arrivare dritto al cuore.

La sua forza sta anche nella capacità di reinventarsi. Irama, infatti, non è solo un cantante pop: nelle sue produzioni si intrecciano influenze rap, sonorità latine e melodie struggenti. Il suo percorso artistico è un continuo esperimento, un modo per restare fedele a sé stesso pur cercando sempre nuove strade. Senza ombra di dubbio, è uno di quegli artisti che riescono a restare attuali senza mai snaturarsi.

Sul fronte privato, Irama è sempre stato molto riservato. Ama mantenere un certo equilibrio tra la vita pubblica e quella personale, anche se di tanto in tanto lascia intravedere un lato più romantico e riflessivo. Negli anni è stato al centro di qualche curiosità sentimentale e qualche gossip con la ballerina Ana Yanirsama dalla quale si è separato a causa di un breve flirt con Giulia De Lellis, ciò che lo rappresenta davvero è la dedizione alla musica e al suo pubblico.

Oggi Irama è un punto fermo della nuova generazione musicale italiana. Con milioni di ascolti sulle piattaforme digitali e un seguito sempre più vasto, continua a collezionare successi, dimostrando che il talento, quando è autentico, non ha bisogno di artifici. La sua storia è quella di un ragazzo partito da Carrara con una chitarra e un sogno, che passo dopo passo ha costruito un percorso solido, fatto di sacrificio e passione. E guardando la sua carriera, c’è da scommettere che il meglio, per Irama, deve ancora arrivare.