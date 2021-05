Insieme è un brano di Lorenzo Baglioni che è stato inciso, in una versione rivisitata, insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano.

Potete vedere il video ufficiale della canzone cliccando qua. A seguire, invece, le parole del cantante nel parlare del progetto nato e del significato della canzone, ispirata proprio al senso della vicinanza, comunità e solidarietà (“Insieme siamo più forti di Hulk, Più veloci di Flash, Più magici di un bibbidi bobbidi bu, Più belli di Belle, Insieme più grandi di Olly e di Benji”)

Da piccolo sognavo di cantare allo Zecchino d’Oro. 🧒🏻 Oggi canto una canzone INSIEME al Piccolo Coro dell’Antoniano! 🤩😍🙏🏼 …perché l’insieme è maggiore della somma delle parti! 🌈🙏🏼🧠

Lorenzo Baglioni sarà ospite della finale dello Zecchino d’Oro 2021, in onda domenica 30 maggio, dalle 17.20.

Qui sotto il testo della canzone.

Un mattone è soltanto un mattone

Una coperta solo un piumone

E una porta è solo un’entrata

Ma queste tre cose insieme fanno una casa

Un abete è soltanto un abete

Gli asteroidi solo comete

E la neve è una cosa normale

Ma queste tre cose insieme fanno Natale

Un treno è soltanto un vagone

Una stazione solo una stazione

Un’occasione è solo uno scontro

Ma queste tre cose insieme fanno un incontro

E un segreto è soltanto un segreto

Un compleanno niente di concreto

E il tempismo è solo un’attesa

Ma queste cose insieme fanno una sorpresa

E qualche volta si crea qualcosa di bellissimo

Anche dalla spazzatura e dagli scarti

Perché l’insieme è maggiore della somma delle parti

Insieme siamo più forti di Hulk

Più veloci di Flash

Più magici di un bibbidi bobbidi bu

Più belli di Belle

Insieme più grandi di Olly e di Benji

In uno stadio quando c’è la ola

E siamo il suono di mille voci

Che diventano una voce sola

Ooh

Ooh

Ooooh

Insieme

Insieme

Un viaggio è soltanto un viaggio

La meta è solo un miraggio

E chi piange son solo io

Ma queste tre cose insieme fanno un addio

Una nave che non deve navigare

Una bomba che non deve mai scoppiare

Con un pizzico di sale e di fortuna

Tutti insieme si arriva sulla luna

E qualche volta si crea qualcosa di bellissimo

Anche dalla spazzatura e dagli scarti

Perché l’insieme è maggiore della somma delle parti

Insieme siamo più forti di Hulk

Più veloci di Flash

Più magici di un bibbidi bobbidi bu

Più belli di Belle

Insieme più grandi di Olly e di Benji

In uno stadio quando c’è la ola

E siamo il suono di mille voci

Che diventano una voce sola

La pasta col pesto, il quoziente col resto

I filtri coi selfie, le fate con gli elfi

I social coi meme, il frutto col seme

Sono tutte cose che stanno bene insieme

Il surf con le onde, i sassi e le fionde

La pioggia e il sereno, un arcobaleno

Il valzer e il ¾, i metri con i sarti

E l’insieme è maggiore della somma delle parti

Insieme siamo più forti di Thor

E di Mohammed Alì

Andiamo nel futuro come Marty McFly

Più lontano di ET

Insieme più forti di tutto

come alla fine del 2020

Siamo noi la più bella storia

Fino al “vissero felici e contenti”