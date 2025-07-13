Il Volo, Piero Barone canta l’Ave Maria al matrimonio del fratello: il video è virale

Il Volo, Piero Barone ha cantato l’Ave Maria in chiesa, al matrimonio del fratello. Il toccante video.Una grande e intensa emozione è quella che ha regalato Piero Barone alle persone presenti nella Chiesa di San Francesco a Naro, in provincia di Agrigento, per la celebrazione del matrimonio del fratello Francesco e della bellissima Lucia. La

Il Volo, Piero Barone ha cantato l’Ave Maria in chiesa, al matrimonio del fratello. Il toccante video.

Una grande e intensa emozione è quella che ha regalato Piero Barone alle persone presenti nella Chiesa di San Francesco a Naro, in provincia di Agrigento, per la celebrazione del matrimonio del fratello Francesco e della bellissima Lucia. La sue impeccabile esecuzione dell’Ave Maria ha fatto vibrare i cuori e anche i suoi fan, dopo aver ampiamente visionato il video, diventato ben presto virale, hanno commentato sui Social in maniera più che entusiasta.

Non per nulla la sua performance è stata descritta come epica e solenne. Tuttavia Piero ha anche voluto fare altri regali canori alla coppia nonché ai gentili ospiti. Difatti, dopo la celebrazione, durante i festeggiamenti anche il collega e amico Gianluca Ginoble ha voluto emozionare tutti quanti duettando con lui sulle note di My Way, immenso cavallo di battaglia dei due. Grande assente è stato Ignazio Boschetto per via della prima maternità della moglie Michelle.

Non sono mancati nemmeno omaggi al trio come un ballo che ha visto come indiscussa colonna sonora il loro successo sanremese Grande Amore che li ha portati, giovanissimi, alla vittoria delle celebre kermesse canora. Tuttavia pare che sia stata la performance canora solitaria di Piero in chiesa a mandare letteralmente in delirio tutti quanti vista anche la sua viva emozione per via del suo grandissimo attaccamento al fratello Francesco che sul suo Profilo Ufficiale Instagram si definisce “Avvocato & Giornalista, Ricercatore e Docente in Diritto Privato” mentre su Linkedin si descrive come operante nel settore video.

Piero Barone e il video virale della sua performance

La scelta del brano non è stata affatto causale. Da un lato è voluta essere vista come un sentito omaggio, nonché ringraziamento, alla figura della Vergine Maria e dall’altro un sentito augurio per gli sposi per una vita insieme felice e armoniosa. Un pensiero che per Piero è ancora lontano visto che al momento è single a differenza dei suoi compagni ” di squadra”.

Difatti se Boschetto è da poco sposato e in attesa di diventare padre per la prima volta, anche l’affascinante Gianluca è felicemente accompagnato. La sua attuale fidanzata è la bellissima Claudia De Bernardi, con la quale sta trascorrendo una splendida e romantica estate d’amore. Barone invece sta ancora cercando la sua anima gemella, il che sta risultando un’impresa per lui molto complicata. Difatti sogna una ragazza molto dolce ma, nel contempo, forte e determinata. Una pertanto in grado di tenergli testa e non dargliele tutte vinte oltre che sopportare tutte le numerose e, in certi casi, lunghe trasferte che lui compie quando è in tour, in giro per il mondo, con Il Volo.