Il Volo, lite clamorosa in diretta: “ma chi vi conosce?” | Il trio umiliato

Il trio di tenori noto come Il Volo si è reso protagonista di un vero e proprio scontro in diretta televisiva, un episodio che non poteva certo passare inosservato.Negli ultimi giorni ha ripreso a circolare sul web un video che mostra Il Volo protagonisti di un momento particolarmente divertente durante una loro partecipazione televisiva. Alcuni

Il trio di tenori noto come Il Volo si è reso protagonista di un vero e proprio scontro in diretta televisiva, un episodio che non poteva certo passare inosservato.

Negli ultimi giorni ha ripreso a circolare sul web un video che mostra Il Volo protagonisti di un momento particolarmente divertente durante una loro partecipazione televisiva. Alcuni titoli sensazionalistici parlano di “cacciata dallo studio” per atteggiamenti arroganti, ma la verità è ben diversa: si è trattato di una gag ironica, perfettamente orchestrata all’interno di un programma della Rai.

Il trio, composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, è noto per il suo stile classico e la potenza vocale, qualità che li hanno resi famosi non solo in Italia ma anche all’estero. Lanciati da Ti lascio una canzone, il talent show condotto da Antonella Clerici, hanno intrapreso una carriera che li ha portati sui palcoscenici di tutto il mondo, diventando veri ambasciatori della musica italiana. Nel loro palmarès spiccano la vittoria al Festival di Sanremo nel 2015 con Grande Amore e la partecipazione all’Eurovision Song Contest nello stesso anno.

La “cacciata”: il contesto reale

Il momento tornato virale è andato in onda nel corso di una puntata di un programma condotto da Drusilla Foer, artista eclettica nota per il suo stile elegante e per la sua ironia tagliente. Durante l’ospitata, il trio è stato presentato con tono volutamente scherzoso come “tre ragazzi a cui piace studiare e cantare al karaoke”, e subito dopo sono state mostrate in video alcune loro foto scattate durante i tanti viaggi internazionali che fanno parte del loro tour mondiale.

Una delle immagini li ritraeva in Texas, vestiti in modo molto elegante. Drusilla ha commentato, sorridendo:

“Voi andate in Texas in completo blu?”

A quel punto è intervenuto Ignazio Boschetto, cercando di mantenere il tono ironico:

“Sai, adesso con tutti questi social…”

La conduttrice ha colto l’occasione per un’altra battuta:

“Avete paura che vi fotografino? Ma chi vi conosce?”

Nonostante il tono fosse chiaramente leggero e giocoso, alcuni utenti online hanno estrapolato queste frasi dal contesto, alimentando l’idea (errata) che ci fosse stata tensione o mancanza di rispetto. In realtà, il siparietto era perfettamente coerente con lo stile dello show, che spesso gioca sul contrasto tra ironia e celebrità.

Il finale comico e la reazione del pubblico

Dopo una breve chiacchierata, Il Volo si è esibito in una cover del brano Il Mondo di Jimmy Fontana, un classico della canzone italiana. Al termine dell’esibizione, Drusilla ha finto di fare una severa critica tecnica:

“C’è da lavorare sulla tecnica… l’emissione è un po’ scarsa. Studiate, ragazzi, studiate bene. Ora: uno, due, tre, fuori dallo studio!”

I tre tenori, perfettamente consapevoli del tono ironico della gag, si sono prestati al gioco e hanno lasciato lo studio tra le risate del pubblico. Nessuna tensione, nessun allontanamento reale: semplicemente un momento di satira leggera, accolto con grande simpatia dal pubblico in sala e da chi ha visto la scena in rete.

Una lezione di autoironia

Questo episodio, che continua a circolare virale sui social, dimostra la capacità de Il Volo di stare al gioco, accettare lo scherzo e partecipare con leggerezza a momenti che esulano dal contesto rigido del bel canto. Anziché offendersi, i tre artisti hanno dimostrato una sana dose di autoironia, qualità rara e preziosa, soprattutto in un mondo dello spettacolo spesso troppo serio o permaloso.

In definitiva, non c’è stato nessun litigio, nessuna arroganza, né tantomeno una cacciata vera e propria: solo una scenetta comica ben riuscita, che continua a far sorridere il pubblico a distanza di tempo.