Il Volo, la casa di Gianluca Ginoble è un autentico gioiello

Gianluca Ginoble, uno dei talentuosi membri de Il Volo, ha scelto di vivere in un angolo incantevole d’Italia, lontano dal frenetico ritmo dei concerti e dei viaggi internazionali. La sua dimora a Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi, è un autentico rifugio, dove il cantante trova il giusto equilibrio tra la celebrità e la tranquillità, circondato dalla natura che tanto ama.

Quando non è in giro per il mondo con Piero Barone e Ignazio Boschetto, il tenore si rifugia in questa splendida casa che è una perfetta combinazione di lusso, comfort e dettagli che parlano della sua personalità. In realtà, Gianluca non è l’unico dei ragazzi de Il Volo ad aver scelto di tornare nei luoghi della sua infanzia. La sua scelta di stabilirsi vicino alla famiglia è una costante anche per Piero e Ignazio, un modo per rimanere connessi con le proprie radici.

L’abitazione di Gianluca Ginoble

La casa di Gianluca si distingue per l’eleganza minimalista e moderna, con un tocco personale che emerge in ogni angolo. Le pareti interne, di un raffinato colore nero, contrastano perfettamente con i dettagli dorati presenti nei mobili, come tavolini e accessori, creando un’atmosfera chic ma accogliente. La zona giorno è spaziosa e luminosissima, con ampie finestre che offrono una vista mozzafiato sulla costa teramana e lasciano entrare abbondante luce naturale.

Il punto forte della casa, tuttavia, è sicuramente l’ampio giardino che si estende all’esterno, dove Gianluca può godersi momenti di relax in totale privacy. Un divano, un tavolo e sedie eleganti sono perfetti per trascorrere serate estive, con lo splendido panorama del mare che fa da sfondo. Un luogo ideale per staccare la spina e godere della pace lontano dalle luci dei riflettori.

La passione per la musica di Gianluca è evidente in ogni stanza. Non poteva mancare un pianoforte a coda, uno strumento che simbolizza la sua carriera musicale e il suo amore per il canto. Accanto a questo, un grammofono e una chitarra testimoniano la sua profonda connessione con l’arte musicale in ogni sua forma. Non è solo la musica a dominare la casa, però; gli spazi sono anche arricchiti da una collezione di libri, disposti con cura in librerie di design e mensole, che parlano di una mente curiosa e di un amore per la cultura.

La decorazione della casa è attentamente curata, con elementi distintivi come un tappeto in pelle bovina nel soggiorno e una poltroncina dal design particolare, che aggiungono carattere e originalità alla stanza. Ogni oggetto sembra essere scelto con attenzione per conferire un’aria di sofisticatezza, senza però mai risultare troppo opprimente.