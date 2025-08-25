Il Volo, la casa di Gianluca Ginoble è un autentico gioiello
Una star del livello mondiale di Gianluca Ginoble non poteva che avere una abitazione meravigliosa. Ecco dove vive il componente de Il Volo
Gianluca Ginoble, uno dei talentuosi membri de Il Volo, ha scelto di vivere in un angolo incantevole d’Italia, lontano dal frenetico ritmo dei concerti e dei viaggi internazionali. La sua dimora a Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi, è un autentico rifugio, dove il cantante trova il giusto equilibrio tra la celebrità e la tranquillità, circondato dalla natura che tanto ama.
Quando non è in giro per il mondo con Piero Barone e Ignazio Boschetto, il tenore si rifugia in questa splendida casa che è una perfetta combinazione di lusso, comfort e dettagli che parlano della sua personalità. In realtà, Gianluca non è l’unico dei ragazzi de Il Volo ad aver scelto di tornare nei luoghi della sua infanzia. La sua scelta di stabilirsi vicino alla famiglia è una costante anche per Piero e Ignazio, un modo per rimanere connessi con le proprie radici.
L’abitazione di Gianluca Ginoble
La casa di Gianluca si distingue per l’eleganza minimalista e moderna, con un tocco personale che emerge in ogni angolo. Le pareti interne, di un raffinato colore nero, contrastano perfettamente con i dettagli dorati presenti nei mobili, come tavolini e accessori, creando un’atmosfera chic ma accogliente. La zona giorno è spaziosa e luminosissima, con ampie finestre che offrono una vista mozzafiato sulla costa teramana e lasciano entrare abbondante luce naturale.
Il punto forte della casa, tuttavia, è sicuramente l’ampio giardino che si estende all’esterno, dove Gianluca può godersi momenti di relax in totale privacy. Un divano, un tavolo e sedie eleganti sono perfetti per trascorrere serate estive, con lo splendido panorama del mare che fa da sfondo. Un luogo ideale per staccare la spina e godere della pace lontano dalle luci dei riflettori.
La passione per la musica di Gianluca è evidente in ogni stanza. Non poteva mancare un pianoforte a coda, uno strumento che simbolizza la sua carriera musicale e il suo amore per il canto. Accanto a questo, un grammofono e una chitarra testimoniano la sua profonda connessione con l’arte musicale in ogni sua forma. Non è solo la musica a dominare la casa, però; gli spazi sono anche arricchiti da una collezione di libri, disposti con cura in librerie di design e mensole, che parlano di una mente curiosa e di un amore per la cultura.
La decorazione della casa è attentamente curata, con elementi distintivi come un tappeto in pelle bovina nel soggiorno e una poltroncina dal design particolare, che aggiungono carattere e originalità alla stanza. Ogni oggetto sembra essere scelto con attenzione per conferire un’aria di sofisticatezza, senza però mai risultare troppo opprimente.