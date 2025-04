Il Volo: età, fidanzate, dove vivono, titoli di studio, foto Instagram. Tutto sui tenori

Il Volo è uno dei gruppi più apprezzati in tutta Italia e anche nel mondo. Formatosi nel 2009, è un trio composto da due tenori e un baritono: parliamo di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. Il trio ha vinto il Festival di Sanremo nel 2015 e ha già venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo. Dotati di un grande talento che li ha aiutati a emergere velocemente all’interno del panorama musicale italiano e successivamente internazionale.

Ma chi sono Il Volo dietro le quinte? All’interno di questo articolo cercheremo di capirlo e scoprirlo, spaziando fra la vita privata di uno e quella sentimentale di un altro: c’è molto più dietro una bella voce e una grande carriera per questi tre fuoriclasse della musica italiana.

Il Volo come non li avete mai visti: età, fidanzate, dove vivono, titoli di studio

Piero Barone, nato a Naro il 24 giugno 1993, è sulla soglia dei 32 anni; Ignazio Boschetto, nato a Bologna il 4 ottobre 1994, invece, compirà il 31° anno di vita in autunno e Gianluca Ginoble, nato a Roseto degli Abruzzi l’11 febbraio 1995 e quindi ha già compiuto trent’anni. Ma dove vivono? Boschetto, originario della Sicilia, è rimasto molto legato alla sua terra, dove abita tuttora nella propria casa di Marsala. Anche Piero Barone ha deciso di vivere in Sicilia, proprio come il suo corregionale: in particolare a Naro, in provincia di Agrigento.

Gianluca Ginoble, invece, viene dall’Abruzzo. Originario di Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, quanto si trova in Italia torna a vivere semplicemente nei luoghi in cui è nato e cresciuto. Dal punto di vista degli studi, Piero Barone ha conseguito il diploma a 24 anni, esaurendo il desiderio dei suoi genitori che – nonostante la soddisfacente carriera musicale – speravano finisse comunque il liceo. Per quanto riguarda la vita privata, l’unico single è Piero Barone.

Ignazio Boschetto sta insieme a Michelle Bertolini, modella e imprenditrice italo-venezuelana di 29 anni. Anche Gianluca Ginoble ha trovato una nuova fiamma, anche se di lei non si sa molto (se non che si chiama Claudia). Dopo aver concluso un’importante relazione con Eleonora Venturini Storaro, laureata in fashion e costume all’università Sapienza di Roma, pare essersi legato sentimentalmente a un’altra persona molto speciale per lui.