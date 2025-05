Il Volo, dove vivono i tenori: le curiosità sulla vita privata

I tre tenori de Il Volo continuano a conquistare il mondo con la loro musica, ma in pochi sanno davvero dove vivono lontano dai riflettori.

Quando si parla de Il Volo, il pensiero corre subito a standing ovation, tournée internazionali e teatri prestigiosi in cui la loro voce ha fatto vibrare le pareti e il cuore del pubblico. Però dietro le luci del palcoscenico, dietro le note perfette e gli abiti eleganti, ci sono tre ragazzi italiani.

Nonostante il successo planetario, hanno mantenuto un legame forte con le proprie radici e una certa normalità nella vita di tutti i giorni. Infatti, anche se sono spesso in viaggio tra Stati Uniti, Sud America ed Europa, ognuno di loro ha una casa in Italia dove torna appena può.

Chi sono e dove vivono i tenori de Il Volo

Piero Barone, il tenore dagli occhiali rossi e dalla voce profonda, è nato e cresciuto a Naro, un piccolo paese in provincia di Agrigento, in Sicilia. Ed è proprio lì che ha ancora il suo punto di riferimento. Quando non è in giro per il mondo, Piero ama tornare in Sicilia, dove tutto è cominciato. La sua famiglia, gli amici di sempre, la semplicità di una terra che lo ha formato e che continua a richiamarlo come una bussola. Nonostante abbia anche vissuto per periodi a Bologna, città dove si è spostato per motivi lavorativi, il richiamo del sud resta forte. La sua casa natale è un rifugio e, per lui, rappresenta un legame emotivo impossibile da spezzare.

Gianluca Ginoble, invece, arriva da Roseto degli Abruzzi, un paese affacciato sul mare in provincia di Teramo. È il più romantico dei tre, lo si capisce subito anche dalle sue canzoni e da come si muove sul palco. E non sorprende sapere che vive ancora nella casa di famiglia, insieme ai suoi cari. Quando può, condivide scorci della sua quotidianità abruzzese: il giardino di casa, il suo cane, momenti di pace lontano dal caos dei tour. Nonostante la notorietà, Gianluca ha sempre fatto capire di voler mantenere i piedi per terra. La sua terra, appunto, che non ha mai lasciato davvero.

Ignazio Boschetto, originario di Bologna ma cresciuto a Marsala, in Sicilia, ha vissuto per un periodo anche a Verona. È forse il più dinamico dei tre per quanto riguarda gli spostamenti, e non ha mai nascosto la sua passione per le città d’arte e per il buon vivere. Tuttavia, anche lui ha un rapporto profondo con Marsala, la città della sua adolescenza e quella in cui ha trovato un’identità precisa prima del successo. In passato ha condiviso scorci della sua casa, fatta di piccoli dettagli familiari e calore siciliano, confermando che, al di là della popolarità, la sua vita è ancora radicata nelle abitudini di sempre. Ultimamente lui e la sua compagna hanno annunciato l’attesa di un figlio.

Tre ragazzi che mantengono la loro autenticità

Nonostante il successo mondiale, la partecipazione a Sanremo, i tour internazionali e le collaborazioni prestigiose, i tre ragazzi de Il Volo hanno sempre cercato di mantenere una certa riservatezza sulla loro vita privata. Non amano apparire nei gossip, raramente parlano delle loro relazioni sentimentali, e quando lo fanno è sempre con grande misura. Sì, ogni tanto scappa una dichiarazione su una fidanzata, un amore passato o un progetto di famiglia, ma non si lasciano mai trascinare dalla sovraesposizione.

Senza ombra di dubbio, la forza de Il Volo sta anche in questo: nel loro essere straordinari senza perdere la connessione con ciò che li rende umani. Le loro case, le loro famiglie, i loro piccoli riti quotidiani sono il contrappunto perfetto alla vita da star. E forse è anche per questo che il pubblico li ama così tanto: perché, oltre alla voce, c’è una verità che si percepisce. E quella verità abita ancora nei vicoli della Sicilia, nelle colline abruzzesi e nei salotti di casa, lontano dai riflettori, dove tutto è cominciato.