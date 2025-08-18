Il Volo, come erano prima di diventare famosi: la trasformazione di Piero, Ignazio e Gianluca

Sono da moltissimi anni a questa parte delle vere e proprie star in tutto il mondo Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. La loro musica conquista un numero sempre più elevato di ascoltatori e le loro voci sono ormai diventate le colonne sonore dei momenti più belli ed emozionanti delle vite di tante coppie.

Nonostante siano giovanissimi hanno alle spalle tantissimi live e singoli di successo, nonché svariate partecipazioni al Festival di Sanremo sia come concorrenti che come acclamati special guest. Vittoriosi lo sono stati nel 2015 con la romanza Grande Amore. Da allora il successo nei loro confronti è stato, se possibile, ancora più elevato.

Impegnatissimi con Madre Musica, i tre sono spesso chiacchierati per la loro vita privata che, vista la loro immensa celebrità in ogni dove, praticamente mai riesce a rimanere tale. Indubbiamente Gianluca, il più corteggiato del gruppo per via non solo della sua grande avvenenza, ma anche per la sua voce particolarmente sensuale e calda, è considerato un po’ il latin lover del trio, anche se oggi è nuovamente e felicemente fidanzato. Piero, il più riservato in assoluto, pare essere single, mentre Ignazio è novello sposo e in attesa del primo figlio.

Il Volo, come e quando è nato il trio

Al di là di ciò, a far chiacchierare di loro è anche il cambiamento che gli artisti hanno attuato nel corso del tempo. In tanti ricorderanno che si sono inizialmente fatti conoscere, ancora bambini, nel programma di Rai 1 Ti lascio Una Canzone, condotto dalla splendida Antonella Clerici. In un primo momento i tre si sono presentati come singolo ma poi, grazie a una perspicace intuizione della bionda conduttrice e, soprattutto del regista della trasmissione, ovvero il carismatico Roberto Cenci, si unirono in un unico progetto.

Nacque dunque così Il Volo. La sua nascita è databile 2019 e, dati alla mano, Piero, Ignazio e Gianluca allora erano davvero piccini. Comprensibile è dunque il fatto che siano molto cambiati, visto che da bambini sono diventati adolescenti e poi uomini. Quel che è rimasto invariato è il loro immenso amore nonché vivo rispetto per la Musica.

Come sono cambiati Ignazio, Piero e Gianluca, lo scatto amarcord

Tutti e tre portavano i capelli più lunghi e Ignazio aveva proprio un’altra pettinatura. Quest’ultimo inoltre, come ha raccontato in numerose interviste a cuore aperto, perlopiù televisive, ha perso svariati kg arrivando ad ottenere una forma fisica smagliante. Anche da bimbi però amavano vestire elegante e oggi durante le loro apparizioni pubbliche sono sempre molto fashion.

Non per nulla oggi gli stilisti fanno a gara per vestirli in previsione non solo di acclamati live, definibili, e pure a buona ragione, come autentici bagni di folla, ma di eventi trasmessi in prime time in Televisione, Canale 5 in primis. E parliamo di qualcosa che prevede sempre la visione di milioni e milioni di persone di ogni età.