Il Volo, chi sono le fidanzate dei tenori: tutto sulla loro vita privata

Il Volo continua a incantare il pubblico con la sua musica, ma anche le vicende sentimentali dei tre tenori fanno parlare fan e curiosi.

Quando si parla de Il Volo, si parla di un fenomeno musicale unico nel suo genere. Nati artisticamente giovanissimi, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno conquistato il mondo unendo lirica e pop in uno stile inconfondibile.

Hanno calcato i palchi più prestigiosi, da Sanremo all’Arena di Verona, passando per tournée internazionali che li hanno resi amatissimi anche in America Latina e negli Stati Uniti. Ma accanto alla carriera, c’è anche un lato più personale che incuriosisce e appassiona: quello della loro vita privata, dei sentimenti, delle storie d’amore che vivono o hanno vissuto.

Le fidanzate de Il Volo, ecco chi sono e cosa sappiamo

Ognuno dei tre ha sempre mantenuto un certo riserbo, però, col tempo, qualcosa è trapelato. Prendiamo ad esempio Ignazio Boschetto, l’anima più estroversa del gruppo, che dopo la fine della sua storia con la ballerina e coreografa brasiliana Ana Paula Guedes — chiusa nell’autunno del 2022 — ha ritrovato la serenità accanto a una nuova compagna. E non una compagna qualsiasi. Si tratta di Michelle Bertolini, modella e imprenditrice con origini italo-venezuelane. I due sono legati da un amore profondo e stabile, tanto che oggi aspettano il loro primo figlio. Una notizia che ha commosso i fan, felici di vederlo così realizzato anche al di fuori del palco.

Gianluca Ginoble, invece, ha sempre avuto un profilo più romantico e riflessivo, spesso definito il “tenore dal cuore sensibile”. Dopo una lunga relazione con Eleonora Venturini Storaro, nipote del celebre direttore della fotografia Vittorio Storaro, nonché laureata in Fashion e Costume alla Sapienza di Roma e in Fashion Design all’Istituto Marangoni di Milano, l’artista avrebbe voltato pagina. Di recente è uscito allo scoperto con una nuova fiamma, anche se ha scelto di proteggere la sua identità. Nessun tag sui social, nessuna esposizione diretta, solo alcune foto che lasciano intuire la complicità tra i due. Un gesto che dice molto sul desiderio di Gianluca di vivere questa nuova fase con discrezione, lontano dai riflettori.

Diversa è la situazione di Piero Barone, la voce potente e rigorosa del trio. In passato è stato legato sentimentalmente a due donne molto conosciute: prima Valentina Allegri, figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri, poi la giornalista e inviata de Le Iene Veronica Ruggeri. Relazioni che hanno fatto parlare, anche per la notorietà delle partner. Però, da qualche mese, Piero sarebbe single. Una scelta o forse una fase di passaggio, difficile dirlo, ma di certo è il più riservato tra i tre quando si tratta di vita privata.

Il successo de Il Volo

Il successo de Il Volo, infatti, non si è mai basato sul gossip, ma sulla voce, sul talento e su una naturalezza che li ha resi credibili e autentici. Eppure, è inevitabile che la curiosità cresca attorno alle loro storie personali, anche perché i fan li seguono ormai da più di un decennio, come se facessero parte della loro famiglia. Vederli crescere, innamorarsi, affrontare cambiamenti, è un po’ come veder crescere anche quel legame unico tra artista e pubblico.

Senza ombra di dubbio, i tre ragazzi de Il Volo oggi sono uomini. Artisti affermati, ma anche persone che vivono gioie e dolori come tutti, tra nuovi inizi, ritorni e magari qualche addio. La musica continua, certo, ma nel frattempo la vita fa il suo corso. E i fan, silenziosamente, li accompagnano anche in questo viaggio più intimo, fatto di scelte, emozioni e, come sempre, grandi sogni.