Il Volo, chi sono i fratelli e le sorelle del trio? Si somigliano tantissimo

I tre ragazzi de Il Volo sono sempre stati molto legati alle loro rispettive famiglie. Ecco chi sono i fratelli e le sorelle.

Il Volo: uno dei gruppi musicali più di impatto del panorama musicale italiano e internazionale. I tre cantanti – Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – sono diventati celebri quando erano solo ragazzini, ma da allora non hanno mai smesso di trasmettere emozioni con la propria musica. Una carriera bellissima, la loro, che li ha portati ad esibirsi in ogni parte del mondo. Tre voci incredibili che, una volta unite, creano dei veri e propri capolavori. I cantanti sono tra l’altro sempre stati molto uniti ai propri territori di origine – Sicilia per Piero e Ignazio, Abruzzo per Gianluca – ma soprattutto alle rispettive famiglie.

Chi sono Francesco e Mariagrazia, fratello e sorella di Piero Barone

Il più grande tenore dei tre è legatissimo al fratello e alla sorella, che lo hanno sempre supportato e che continuano a farlo anche ora. Capita infatti spesso che i due si presentino ai concerti de Il Volo e che facciano il tifo per Piero, tanto che molte volte sono anche apparsi sui suoi profili social ufficiali. I due somigliano davvero tanto a lui, ma ad un certo punto hanno deciso di prendere strade differenti e di restare distanti dai riflettori. La più piccola dei figli è appunto Mariagrazia, molto amata dai fan ma di cui non si hanno tantissime informazioni. Si sa che di recente si è laureata in Lingue e culture dell’Asia e dell’Africa Meridionale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e che il suo cuore sarebbe al momento impegnato.

Francesco Barone ha invece conseguito una laurea in Lettere Moderne e Italianistica a Bologna, dove vive e lavora. Talvolta torna regolarmente nel paese di Naro per trovare la sua famiglia. Lui si è recentemente sposato con la storica fidanzata Rita.

Chi è Antonina, la sorella di Ignazio Boschetto

Il secondo del trio ha invece una sorella molto più grande, a cui è particolarmente legato. In più occasioni ha infatti svelato che il loro legame è diventato ancora più profondo per i momenti negativi che entrambi hanno dovuto vivere, a causa della malattia della loro mamma – diagnosticata quando loro erano piccoli – e della recente morte del papà. Quando Ignazio ha pronunciato il fatidico sì con la bellissima Michelle, Antonina – detta Nina – era in prima fila a fare il tifo per lui.

Di lei si sa che è una giocatrice di calcio a 5 e che in passato ha giocato nel Futsal Molinella. Antonina Boschetto si è distina per i suoi 43 gol segnati nella stagione 2003/2004, il primo anno vissuto con la maglia dell’Italia.

Chi è Ernesto, il fratello di Gianluca Ginoble

Il cantante abruzzese – il più piccolo dei tre – ha invece un fratello minore che si chiama Ernesto, che è anche il suo migliore amico. Il giovanissimo ha voluto anche lui seguire le orme musicali, anche se dietro le quinte, anche perché da poco è anche entrato nel team de Il Volo e dà il suo contributo per l’organizzazione di eventi e per la pubblicazione di dischi o singoli. Ernesto è quindi attivo nel mondo della musica come fondatore di Oracle Edizioni Musicali e si occupa di direzione artistica, dischi, tour e publishing.

Lui lavora quindi nell’industria musicale, ma non come cantante come il fratello, bensì nel lato più imprenditoriale e creativo, gestendo e supportando progetti musicali.