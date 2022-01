Stasera, in onda su Rai 1, “Il Ritorno di Mary Poppins”, diretto dal regista candidato all’Oscar e all’Emmy Rob Marshall e interpretato da Emily Blunt nel ruolo dell’iconica tata ‘praticamente perfetta’.

Il film è ambientato a Londra durante la Grande Depressione degli anni ‘30, ventiquattro anni dopo gli eventi del film originale. Nella pellicola, in onda lunedì 3 gennaio su Rai1 alle 21.25, Michael Banks lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel, Georgie e John e la domestica Ellen. Proseguendo la tradizione inaugurata dalla loro madre, Jane Banks combatte per i diritti dei lavoratori e aiuta la famiglia di Michael. Quando la famiglia subisce una perdita personale, Mary Poppins ritorna magicamente nella vita dei Banks e, con l’aiuto di Jack, li aiuta a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia.

La musica e la colonna sonora del film sono state composte da Marc Shaiman, con i testi delle canzoni scritti da Scott Wittman e Shaiman. L’album completo della colonna sonora è stato pubblicato dalla Walt Disney Records il 7 dicembre 2018. Shaiman, riguardo al lavoro sul film, ha dichiarato:

“Il nostro amore per il film originale ha superato le nostre paure, abbiamo riabbracciato la cosa che amavamo da bambini. Non c’è bisogno di ironia o sarcasmo. Questa è la nostra lettera d’amore all’originale”

Le canzoni presentano le esibizioni vocali del cast del film, da Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Pixie Davies, Julie Walters, Dick Van Dyke, Angela Lansbury e Meryl Streep.

La colonna sonora include riferimenti musicali ai brani e alla colonna sonora del primo film scritto dagli Sherman Brothers: i pezzi includono “A Spoonful of Sugar”, “The Perfect Nanny”, “Feed The Birds” e “Let’s Go Fly a Kite”.

Il ritorno di Mary Poppins, canzoni in streaming

Potete ascoltare la colonna sonora in streaming qui sotto: