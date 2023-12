Stasera in tv su Italia 1 andrà in onda ‘Il Grinch‘, film d’animazione del 2018. È il terzo adattamento cinematografico del libro del 1957 How the Grinch Stole Christmas! del Dr. Seuss, dopo lo speciale televisivo del 1966 e il lungometraggio live-action del 2000. La pellicola racconta la storia del Grinch e il suo cane Max che progettano di fermare i festeggiamenti natalizi di Whoville rubando tutte le decorazioni e i regali della città. Nel doppiaggio italiano, il Grinch ha la voce di Alessandro Gassmann. Ha incassato oltre 511 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film di Natale con il maggior incasso di tutti i tempi. La colonna sonora del film è stata composta da Danny Elfman e includeva ben 25 tracce. A lanciare il progetto è stato la versione ricreata della canzone di Natale “You’re a Mean One, Mr. Grinch” di Elfman e del rapper Tyler, the Creator, pubblicata il 24 ottobre del 2018.

1 Indice Il Grinch, la colonna sonora e le canzoni del film

Il Grinch, la colonna sonora e le canzoni del film

Parlando del pezzo “You’re a Mean One, Mr Grinch“, Elfman ha rivelato che ricreare il pezzo è stato un “compito leggermente più complesso” e l’ha definito “una mossa decisamente coraggiosa”. Tyler ha dato le sue idee a Elfman e insieme hanno cercato di trovare “il perfetto equilibrio tra preservare gli elementi riconoscibili dell’originale”.

La seconda traccia, una canzone originale, “I Am the Grinch“, è stata pubblicata il 9 novembre 2018 insieme alla colonna sonora della pellicola dalla Columbia Records. Tyler ha anche prodotto ed eseguito la canzone.

La versione ufficiale della colonna sonora de “Il Grinch” rilasciata insieme all’uscita del film vede solamente 13 tracce rispetto a tutte quelle presenti nel film.

You’re a Mean One, Mr. Grinch, Tyler, the Creator

I Am the Grinch, Tyler, the Creator featuring Fletcher Jones

Christmas Is, Run-D.M.C.

Deck the Halls, Jackie Wilson

Run Rudolph Run, The Brian Setzer Orchestra

My Favorite Things, The Supremes

Zat You Santa Claus?”, Buster Poindexter and His Banshees of Blue

Christmas in Hollis, Run-D.M.C

Jingle Bells, The Brian Setzer Orchestra

The Christmas Song (Merry Christmas to You), Nat King Cole

God Rest Ye Merry Gentlemen, Pentatonix

A Wonderful Awful Idea, Danny Elfman

Stealing Christmas, Danny Elfman