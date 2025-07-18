Il finale doloroso e assurdo de La Forza di una Donna: come finisce

Gli spettatori di Canale 5 si appassionano sempre più a La forza di una donna (Kadin in originale), la nuova soap che si inserisce a pieno titolo nel fortunato filone delle serie turche di Mediaset che conta titoli amatissimi dal pubblico come Terra amara, Endless love, Tradimento. Già dalla prima puntata la dizi con Özge Özpirinççi nella parte della protagonista Bahar ha fatto breccia nel cuore degli spettatori.

A testimoniarlo ci sono prima di tutti i lusinghieri risultati degli ascolti. La forza di una donna viaggia a una media di 1,8 milioni di spettatori con uno share che si aggira tra il 19 e il 21% (con punte del 23%). Insieme a La notte nel cuore la nuova soap in onda sulla rete ammiraglia Mediaset sta confermando la bontà della scelta aziendale. Ma come finirà il serial ambientato a Istanbul?

La forza di una donna, la soap finirà in maniera dolorosa

Mentre Bahar è sempre alle prese con il passato di Sarp, il marito che la donna crede tragicamente scomparso, cercando nel contempo di far fronte a una disastrosa situazione economica, cerchiamo di capire come si concluderà la dizi trasmessa da Canale 5. Al termine di 80 puntate tese, La forza di una donna si concluderà con un finale carico di dolore e di sorprese.

A scuotere le trame della soap ci sarà un drammatico incidente. Bahar ritroverà Sarp – che non era veramente morto, lui stesso credeva poi che la moglie e i figli fossero deceduti in un incendio – e insieme ai due coniugi ci saranno anche Hatice e Arif. Disgraziatamente l’auto con i protagonisti a bordo perderà il controllo. Nello schianto Hatice perderà la vita.

Bahar vedrà così morire la madre con la quale aveva da poco recuperato un rapporto affettivo. Ma non finirà lì. I feriti verranno trasferiti d’urgenza in ospedale e qui Sirin, gelosa della ritrovata felicità della sorellastra, manometterà la flebo di Sarp in modo da avvelenarlo. Sirin riuscirà nel suo intento e così Bahar si ritroverà orfana di madre e vedova del marito, stavolta per sempre.

La perdita di Hatice e Sarp sarà un colpo devastante per Bahar. La donna però non rimarrà da sola. Accanto a lei ci sarà Arif e anche Nisan e Doruk saranno più maturi. Sirin invece verrà finalmente arrestata. Merito della testimonianza di Enver, che troverà il coraggio di denunciare la figlia per le sue malefatte. La giovane finirà in una clinica psichiatrica.

In seguito Bahar poco alla volta rimetterà in piedi la sua vita. La sua vicenda drammatica e singolare attirerà l’attenzione di una casa editrice. Bahar diventerà una scrittrice di successo: il suo primo romanzo avrà un enorme riscontro. Così la protagonista che lottava per la sopravvivenza avrà un vero lavoro, una casa, l’amore di Arif (che si sposerà con Bahar) e una prospettiva di vita per i suoi figli. Nel frattempo la sua fidata amica Ceyda inizierà una storia con Raif.