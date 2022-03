Stasera in tv su Canale 5 andrà in onda il film “Il diavolo veste Prada“, ormai acclamato cult interpretato da Meryl Streep e Anne Hathaway come protagoniste principali. Oltre alla trama e al glamour presente nella pellicola (insieme all’iconica Steep nel ruolo di Miranda Priestly) ha un ruolo molto importante anche la musica che include pezzi celebri che fanno da perfetta cornica ad alcuni momenti della pellicola.

Ecco la trama de “Il diavolo veste Prada”, come riportata dai colleghi di Cineblog:

Andrea (Anne Hathaway), una neolaureata ventitreenne con un romanzo nel cassetto e originaria di una cittadina di provincia, si trasferisce nella sfavillante New York dove ha trovato lavoro come assistente della celebre e temuta Miranda Priestly (Meryl Streep), la dispotica editrice di “Runaway”, la rivista fashion più venduta e prestigiosa del pianeta. Quello di Andrea sembrerebbe un vero e proprio colpo di fortuna, se in realtà questa sua posizione invidiabile non equivalesse ad un vero e proprio incubo, perché l’algida e sofisticata Miranda è arrogante, volubile e capace di trasformare la vita di Andrea in un vero e proprio inferno…

Come già accennato prima, fondamentali sono state anche le musiche scelte per “Il diavolo veste Prada”. A curare i brani originali è stato Theodore Shapiro (Tropic Thunder, Starsky and Hutch) che per il regista David Frankel ha musicato anche Un anno da leoni e Il matrimonio che vorrei. Ma insieme a questi pezzi, possiamo ritrovare anche hit come “Vogue” di Madonna (poteva forse mancare in un film incentrato nel mondo della moda), gli U2 con “City of Blinding Lights” e anche “Moby” con Beautiful.

Qui sotto potete leggere la tracklist ufficiale del film con i titoli delle canzoni presenti:

1. Vogue – Madonna

2. Bittersweet Faith – Bitter:Sweet

3. City Of Blinding Lights – U2

4. Seven Days In Sunny June – Jamiroquai

5. Crazy (James Michael Mix) – Alanis Morissette

6. Beautiful – Moby

7. How Come – Ray LaMontagne

8. Sleep – Azure Ray

9. Feelin’ Hypnotized (Black Liquid Remix) – DJ Colette

10. Tres Tres Chic – Mocean Worker

11. Here I Am (Kaskade Radio Edit) – David Morales With Tamra Keenan

12. Suite From The Devil Wears Prada – Theodore Shapiro