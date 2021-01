E’ andata in onda la prima puntata de Il Cantante Mascherato, in diretta su Rai Uno dalle 21.30 circa. Nove maschere a coprire nove identità segrete: il Lupo, la Tigre azzurra, la Giraffa, la Pecorella, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto, il Baby alieno e l’Orsetto. E questa sera abbiamo scoperto chi si nascondeva dietro il Baby Alieno: i Ricchi e Poveri!

Alla fine della prima puntata, a sfidarsi sono stati Baby Alieno e la Pecorella. La prima maschera, inoltre, ha avuto un problema dopo l’esibizione del brano. Sembrava che ci fosse stato un problema, così spiegato da Milly Carlucci:

Baby Alieno non è un maschera semplice (…) Stiamo cercando di portarlo via, dobbiamo liberarlo, non possiamo mostrare questa manovra. Ci sono dei momenti complicati nelle trasmissioni live, ci sono momenti difficili perché succedono cose… momenti di difficoltà dei concorrenti. Queste maschere sono tutte molto belle, ma sono di difficile gestione, perché dentro si respira poco.