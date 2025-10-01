Ignazio Boschetto, la dieta che lo ha trasformato. Quanti chili ha perso

Ignazio Boschetto è cambiato molto dai suoi primi esordi. Ecco quale dieta ha seguito per raggiungere l’aspetto che ha oggi.

Ignazio Boschetto è tra i cantanti più amati del panorama musicale italiano. Componente de Il Volo, trio formatosi durante il programma Ti lascio una canzone nel 2011, continua ancora oggi a rappresentare l’Italia nel mondo, insieme ai suoi due compagni di avventura Gianluca Ginoble e Piero Barone. La loro carriera è stata svoltata dalla vittoria del Festival di Sanremo 2015, durante il quale hanno trionfato con il brano inedito Grande Amore. I tre artisti sono tornati sul palco dell’Ariston con la canzone Capolavoro. Nel corso di tutti questi anni, Ignazio è cambiato molto e ha perso in tutto 35 kg, come lui stesso ha dichiarato.

La dieta di Ignazio Boschetto

Il cantante è molto cambiato dall’epoca dei suoi esordi, e non solo perché è cresciuto. Nel corso di qualche dichiarazione pubblica, lui ha infatti confessato di essere dimagrito in modo drastico da qualche anno, arrivando così a perdere 35 kg. Ignazio si è affidato a un personal trainer, con cui ha iniziato ad allenarsi con molta costanza e che lo ha anche aiutato a seguire un’alimentazione sana e corretta.

Boschetto ha infatti imparato ad associare gli alimenti nel modo giusto, non mischiando proteine come carne e formaggi. Inoltre non mangia carboidrati dopo le quattro di pomeriggio, puntando invece sempre su alimenti leggeri. Per lui non è stato di certo semplice raggiungere simili risultati, ma si è detto in più occasioni molto soddisfatto di com’è cambiato il suo corpo.

Ieri e oggi: com’è cambiato il suo stile

Sicuramente anche per via della crescita, i ragazzi de Il Volo sono drasticamente cambiati nel corso degli anni, anche se a catturare l’attenzione è sempre stato Ignazio. Quest’ultimo portava all’inizio i capelli lunghi con la frangia che gli copriva la fronte e non aveva nemmeno un filo di barba. In più si notava dei kg in più rispetto ad oggi. Già dai tempi del loro primo Sanremo, l’artista ha rivoluzionato il suo stile e il suo aspetto: ha infatti tagliato i capelli, si è fatto crescere la barba e ha fatto anche il piercing all’orecchio.

Anche la sua vita sentimentale va a gonfie vele, dato che nel 2024 ha sposato la donna della sua vita Michelle Bertolini. Dal loro amore è nato da pochi giorni il loro primogenito Gabriele. Sia lui che gli altri due ragazzi de Il Volo continuano ad avere dei look sofisticati, soprattutto rispetto agli anni precedenti. Nonostante sia trascorso del tempo dal loro debutto, la loro fama cresce ogni giorno di più.