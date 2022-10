Gli Imagine Dragons hanno rilasciato il video ufficiale del brano “I don’t like myself“, tratto dall’album Mercury — Acts 1 & 2. La band ha collaborato con l’organizzazione Crisis Text Line per incoraggiare i fan a supportare il progetto attraverso donazioni che si possono effettuare attraverso i social media del gruppo. Crisis Text Line è una fondazione no-profit che fornisce supporto gratuito e di alta qualità a chi soffre di malattie mentali e che opera come pronto intervento attivo 24 ore su 24 negli Stati Uniti e a Puerto Rico (in Inglese e Spagnolo).

“Siamo grati di collaborare con gli Imagine Dragons per prevenire e curare le crescenti malattie mentali” – racconta Dena Trujillo, CEO di Crisis Text Line. “La nostra ricerca mostra come la musica sia spesso considerata dai giovani come una cura durante i momenti di crisi. I Don’t Like Myself porterà conforto a molti di loro e racchiude un messaggio di speranza ed empatia di cui abbiamo bisogno in varie fasi della nostra vita”.

Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere testo e traduzione.

Imagine Dragons, I don’t like myself, Significato canzone

Il frontman Dan Reynolds ha dichiarato:

“Ho scritto questo brano mentre stavo toccando il fondo. Ho avuto problemi di eccesso di autostima negli anni. Ero depresso e l’unico rifugio che avevo era la musica. Ho passato molti anni in terapia lavorando su questo problema. Credo che la terapia mi abbia salvato. Se è una questione di ‘sì o no’, la soluzione è sempre ‘sì’: andate in terapia, rimanete vivi”

I don’t like myself, Ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

A seguire potete ascoltare il brano in streaming, cliccando qui -invece- il video ufficiale della canzone.

Imagine Dragons, I don’t like myself, Testo canzone

One day, I’ll change my ways

Till then, I’m stuck in this space

Shut down and hiding my face

Tuned out and losing my faith

Stand up, tired of being the victim

You only on the outs, if you with them

Only hurts if you give ‘em credence (Ah)

Give ‘em reasons (Ah)

They’re not better than you

They’re just a figment of imagination

There are times when I don’t like myself

I believe all the things that they say about me (‘Bout me)

I wanna love myself, just likе everyone еlse

But there are times when I don’t like myself

This life is beating me down

But karma is coming around

Tongue-tied, and you got the best of me

A nightmare that’s filling my dreams

Stand up, tired of being a victim

You only on the outs if you with ‘em

Only hurts if you give ‘em credence (Ah)

Give ‘em reasons (Ah)

They’re not better than you

They’re just a figment of imagination

There are times when I don’t like myself (There are times)

I believe all the things that they say about me (‘Bout me)

I wanna love myself, just like everyone else

But there are times when I don’t like myself

I-da-da, da-da, I don’t like myself

I-da-da, da-da, I don’t like myself

I-I-I’ll walk through fire for this

I will be the one to turn this car around

‘Cause it’s headed for disaster

No happily ever after

And I’ve got so much more to live for

Than what you think of me

There are times when I don’t like myself (There are times)

I believe all the things that they say about me (‘Bout me)

I wanna love myself, just like everyone else

But there are times when I don’t like myself

I-da-da, da-da, I don’t like myself

I-da-da, da-da, I don’t like myself

I-da, I-da, I-da, I don’t, I-da, li-li-li-li-like myself

I-da, like myself

I-da, like myself

I-da, like myself

Imagine Dragons, I don’t like myself, Traduzione canzone

Un giorno, cambierò le mie modalità

Fino ad allora, sono bloccato in questo spazio

Spento e nascondendo la mia faccia

Mi sono disconnesso e ho perso la mia fede

In piedi, stanco di essere la vittima

Sei solo fuori, se sei con loro

Fa male solo se gli dai credito (Ah)

Dagli ragioni (Ah)

Non sono migliori di te

Sono solo frutto dell’immaginazione

Ci sono momenti in cui non mi piaccio

Credo a tutte le cose che dicono di me (‘Riguardo a me)

Voglio amare me stesso, proprio come tutti gli altri

Ma ci sono momenti in cui non mi piaccio

Questa vita mi sta abbattendo

Ma il karma sta arrivando

Lingue legata, e tu hai avuto la meglio su di me

Un incubo che sta riempiendo i miei sogni

In piedi, stanco di essere la vittima

Sei solo fuori, se sei con loro

Fa male solo se gli dai credito (Ah)

Dagli ragioni (Ah)

Non sono migliori di te

Sono solo frutto dell’immaginazione

Ci sono momenti in cui non mi piaccio (Ci sono momenti)

Credo a tutte le cose che dicono di me (‘Riguardo a me)

Voglio amare me stesso, proprio come tutti gli altri

Ma ci sono momenti in cui non mi piaccio

Io non mi piaccio

Io non mi piaccio

Io-io-camminerò attraverso il fuoco per questo

Sarò io a far girare questa macchina

Perché è diretto al disastro

Non ci sarà per sempre felici e contenti

E ho molto di più per cui vivere

Di quello che pensi di me

Ci sono momenti in cui non mi piaccio (Ci sono momenti)

Credo a tutte le cose che dicono di me (‘Riguardo a me)

Voglio amare me stesso, proprio come tutti gli altri

Ma ci sono momenti in cui non mi piaccio

Io, non mi piaccio

Io, non mi piaccio

Io non mi piaccio

Io non mi piaccio

Io non mi piaccio