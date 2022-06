I BTS annunciano una pausa: Proof è l’antologia definitiva

I BTS si prendono una pausa prolungata. Dopo quasi 10 anni di stupefacente carriera, la boyband sudcoreana ha ufficializzato la fine di questo primo capitolo in occasione dell’evento Bangtan 2022 su YouTube. Non un addio vero e proprio, ma una pausa per permettere a RM, Jin, Suga, J-Hope, Park Ji-min, V e Jeon Jung-kook di concentrarsi su progetti solisti.

L’annuncio ufficiale dei BTS parla chiaro:

Siete stati con noi 10 anni. Ognuno di noi si prenderà del tempo per divertirsi e sperimentare tante cose. Promettiamo che un giorno torneremo ancora più maturi di quanto non lo siamo ora. Spero che voi possiate darci la vostra benedizione.

E, ancora:

Siamo felici, noi 7 membri abbiamo simpatie, antipatie, personalità e ritmi differenti ma c’è una cosa uguale ed è il nostro pensiero sugli ARMY, per questo abbiamo fatto Run BTS. Per 10 anni abbiamo continuato ad andare avanti guardando in alto, è stato spaventoso e ho dovuto rinunciare a una parte di me stesso per il team. Tra i momenti felici ci sono state innumerevoli volte in cui mi sentivo stanco. Questo è il passo sano per rimanere insieme come Bangtan per molto tempo ancora. E sono convinto che anche gli ARMY adoreranno questa parte di noi. Gli ARMY e i Bangtan sono legati da un filo viola, quindi non separiamoci ma vediamoci ancora per molto tempo senza far perdere il suo colore.

Proof, l’antologia definitiva dei BTS: info e tracklist ufficiale

L’annuncio di una lunga pausa per i BTS arriva a poche settimane dal rilascio di Proof, la raccolta che può essere considerata l’antologia definitiva di questi primi 10 anni di attività del gruppo sudcoreano.

La raccolta include 48 tracce divise in tre dischi, dai grandi classici del gruppo agli esperimenti da solisti e 3 brani inediti: “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”, “Run BTS” e “For Youth”.

DISCO 1:

Born Singer No More Dream N.O Boy in Luv Danger I Need U Run Fire Blood Sweat & Tears Spring Day DNA Fake Love Idol Boy with Luv (feat. Halsey) On Dynamite Life Goes On Butter Yet to Come (The Most Beautiful Moment)

DISCO 2:

Run BTS RM – Intro: Persona RM, Jin e Jungkook – Stay – 3:26 (Arston, Jungkook, RM, Jin) Jin – Moon Jin, J-Hope e Jungkook – Jamais Vu Suga – Trivia: Seesaw RM, Suga e J-Hope – BTS Cypher Pt. 3: Killer (feat. Supreme Boi) J-Hope – Outro: Ego RM, Suga e J-Hope – Her Jimin – Filter Jimin e V – Friends (친구?, ChinguLR) V – Singularity Jin, Jimin, V e Jungkook – 00:00 (Zero O’Clock) Jungkook – Euphoria Jin, Jimin, V e Jungkook – Dimple (보조개?, BojogaeLR)

DISCO 3: