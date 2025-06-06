“Ho un cancro al seno”, l’annuncio choc della cantautrice

Ha voluto raccontare ai suoi fan quello che sta vivendo, ha spiegato come sta affrontando la situazione e come sta

Una notizia che arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno, la cantante ha voluto comunicare a chi la segue che ha scoperto di avere un tumore al seno. Essendo molto attiva sui social, ha voluto condividere questo momento particolare della sua vita, spiegando nel dettaglio ciò che le sta succedendo e come sta affrontando la malattia.

Non è il primo personaggio noto che dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro ha scelto di condividerlo pubblicamente. Accade spesso che volti noti, che siano modelle come Bianca Balti o attrici, decidano di vivere la malattia in modo pubblico, condividendo le tappe della battaglia contro il male del secolo con i propri followers. E così anche la famosa cantautrice si è sentita di annunciare la triste scoperta fatta.

La cantante annuncia di essere malata, quali sono le sue condizioni

Jassie J, cantante britannica di grande successo, ha comunicato a chi la segue di aver scoperto di avere un cancro al seno. Con un lungo post sui suoi canali social ha dato la triste notizia, spiegando anche quali sono le sue condizioni. Per fortuna, come l’artista ha spiegato, la diagnosi è stata piuttosto precoce e il cancro è in una fase iniziale.

Ha chiarito che ha riflettuto se dire o meno a tutti di essere malata, ma poi ha deciso di farlo perché vuole condividere la cosa con le persone che tengono a lei. Diventata famosa con il singolo Price Tag nel 2011, continua a essere una artista molto apprezzata nel panorama musicale internazionale. Jassie J ha raccontato quanto per lei sia importante condividere aspetti della sua vita, sia che siano brutti, sia che siano belli.

“Sono una persona che ha sempre condiviso con gli altri quello che succede nella mia vita, per cui volevo dirvi che ho un cancro al seno nelle fasi iniziali”, queste le parole della cantante. Poi ha chiarito che il cancro è “nelle fasi iniziali” e anche se “fa schifo”, lei si aggrappa a questa cosa per trovare la forza di andare avanti. Jassie J ha raccontato che ha deciso di parlarne per processare quanto le sta accadendo, anche perché questa diagnosi è arrivata in un momento molto intenso dal punto di vista lavorativo.

Inoltre, ha deciso di raccontare di avere il cancro perché ha visto quanto ha aiutato ad altre persone nella sua stessa situazione, parlarne: “(…) So quanto parlarne ha aiutato altre persone in passato“. Jassie J ha 37 anni, prossimamente sarà impegnata al Summertime Ball, festival musicale britannico molto importante, che si tiene a Wembley. Dopo questo impegno, si fermerà per un po’ per sottoporsi a un intervento al seno, probabilmente di rimozione, ma non l’ha specificato.

Ha poi rincuorato tutti e scherzando, ha così concluso il suo messaggio: “È un modo molto drammatico per annunciare un intervento al seno, ma tornerò con un seno enorme e con altra musica“.