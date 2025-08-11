“Ho perso mio padre in un incidente stradale”, il dramma della protagonista di Amici

Ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha condiviso in un’intervista emozionante il racconto della sua vita, fatta di successi musicali ma anche di dolorose perdite personali, tra cui la scomparsa del padre in un tragico incidente stradale.

Nata a Livorno nel 1985 da padre algerino e madre italiana, si avvicina alla musica fin dall’adolescenza, partecipando a programmi televisivi come Bravo Bravissimo e Domenica In. La svolta arriva nel 2006 con la sua partecipazione a Amici, dove si fa notare grazie alla sua voce unica e al talento naturale.

Un dolore profondo: la perdita del padre

Nonostante la carriera luminosa, Karima ha attraversato momenti di grande sofferenza. Tre anni fa ha perso il padre a causa di un incidente stradale. “È stato il dolore più grande della mia vita”, racconta con commozione. “In quel periodo ho perso anche un’amica e il mio ex manager, e questo mi ha fatto capire quanto la vita sia fragile, un soffio”.

Questa consapevolezza ha portato Karima a dare un valore ancora più profondo a ogni concerto, a ogni persona che la segue. “Sto imparando ad accettarmi, a vivere il palco con leggerezza e gratitudine. È un percorso difficile, ma necessario”. La cantante ha anche parlato dell’importanza del sostegno psicologico, confessando di aver fatto un percorso a intermittenza con una psicologa per affrontare le difficoltà personali e professionali.

Karima ha vissuto anche esperienze incredibili nella sua carriera, che custodisce come tesori nel cuore. Tra questi, la collaborazione con leggende della musica come Burt Bacharach e la possibilità di cantare in studi leggendari a Los Angeles, dove hanno registrato artisti del calibro di Frank Sinatra e John Lennon. “Avevo 22-23 anni e pensavo solo a crescere, senza godermi davvero quei momenti”, ammette oggi con un pizzico di rimpianto ma anche di gratitudine.

Oltre alla sua carriera discografica, Karima ha partecipato a vari programmi televisivi e spettacoli, contribuendo a diffondere il suo repertorio musicale che spazia dal pop al soul con sfumature jazz. Nel 2022 ha pubblicato un libro per bambini ispirato alla pratica yoga, che unisce la sua passione per la musica e il benessere interiore.

Karima continua a essere un’artista impegnata, con un calendario fitto di concerti e progetti. Recentemente ha celebrato un momento importante della sua vita privata sposandosi e condividendo con il pubblico l’emozionante duetto con sua figlia Frida, che ha partecipato al celebre Zecchino d’Oro. La sua carriera non si limita più solo alla musica, ma si estende anche a nuovi ambiti artistici e personali, sempre con la stessa passione e dedizione.

Karima rappresenta così un esempio di artista che, pur avendo raggiunto la fama tramite un talent televisivo, ha costruito una carriera solida e autentica, fatta di impegno costante, studi approfonditi e una sincera connessione con il proprio pubblico. La sua testimonianza personale, segnata dalla perdita del padre in un incidente stradale, aggiunge una dimensione umana profonda alla sua immagine pubblica, rendendola non solo una voce straordinaria ma anche una persona che ha saputo trasformare il dolore in forza e crescita.