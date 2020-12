Terminata la diretta della semifinale di X Factor 2020, è andata in onda l’appendice puntuale del programma, l’Hot Factor, condotta da Daniela Collu. Una sorta di salotto con confronti e prime riflessioni a caldo, al termine della puntata che, ieri, ha visto eliminata MyDrama. Alla finale del talent show, quindi, troveremo i Little Pieces of Marmelade, Blind, N.A.I.P. e Casadilego.

E, proprio durante la parte dell’Hot Factor, c’è stata una rivelazione a sorpresa di Mika che, ingenuamente, si è complimentato con Hell Raton per il suo percorso nel programma sottolineando come avesse lavorato tanto anche quando aveva avuto il Covid.

Gaffe in diretta e reazione imbarazzata del diretto interessato che, sorpreso, ha sottolineato come non lo sapesse nessuno e che la sua condizione era stata tenuta segreta durante tutto lo show. Poi ha ammesso e confermato il tutto, specificando anche quando ciò è accaduto:

Adesso sapete che nel periodo di preparazione di queste ragazze io sono stato quarantenato e a distanza ho lavorato con loro in un percorso molto difficile

Dopo aver ammesso e confermato, quindi, le parole del collega giudice, Hell Raton -soprannominato da tutti Manuelito- si è preso del tempo per un ringraziamento ufficiale e pubblico nei confronti di Emma:

Ne approfitto per i ringraziamenti perché una persona di quel tavolo mi è stata particolarmente vicino: Emma. Ci tengo a ringraziarla

Proprio lei ha aiutato e supportato il collega nel relazionarsi e seguire le sue concorrenti durante il periodo di isolamento e prima dell’inizio dei Live Show. Un supporto emerso poco dopo l’involontario svelamento del segreto da parte di Mika.

In ogni caso, Hell Raton è guarito dal Covid in tempo per l’inizio delle dirette e, come nel caso di Alessandro Cattelan, è riuscito ad uscirne fuori in breve tempo e a portare avanti il suo percorso senza pregiudicare la sua partecipazione al talent show.