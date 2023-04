Heaven è un brano di Niall Horan che anticipa l’uscita del suo nuovo disco, “The Show”. Nel nuovo album – il terzo da solista – l’artista irlandese riporta il suo pubblico alle emozioni dell’inizio, un alt-pop che trae gran parte della sua forza dall’uso delle armonie. Ecco le sue parole a RTL 102.5:

“È bello tornare dopo tre anni, la reazione dei fan sono stata assurde. Mi sto preparando per il lancio dell’album e per i festival estivi. È un ottimo momento. Ricordo quando guardavo le news e tutto ciò che stava succedendo in Italia, nessuno sapeva cosa sarebbe successo dopo. L’album è uscito in un momento in cui il mondo era in lockdown, non è stato il miglior momento per far uscire un nuovo progetto. Il disco parla della vita come spettacolo, delle cose buone e delle cose cattive. Durante la pandemia ho amplificato qualsiasi cosa, quando ero a casa da solo, una specie di show”

A seguire traduzione, testo e significato della canzone.

Heaven, Ascolta la canzone, significato e video

Uscito il 17 febbraio scorso, il brano vuole essere un provocatorio invito al non voler stare alle regole che arbitrariamente la società impone.

“In alcuni momenti è normale sentirsi sotto pressione, probabilmente perché, secondo quello che è stato insegnato alla mia generazione, le persone ti dicono quello che devi fare, raggiungere una serie di tappe entro una certa età. Ho sentito il bisogno di scrivere una canzone a riguardo”

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale e ascoltare la canzone.

Niall Horan, Heaven, Testo della canzone

Strange light revolves around you

You float across the room

Your touch is made of something

Heaven can’t hold a candle to

You’re made of something new

Let’s not get complicated

Let’s just enjoy the view

It’s hard to be a human

So much to put an answer to

But that’s just what we do

God only knows where this could go

And even if our love starts to grow out of control

And you and me go up in flames

Heaven won’t be the same

I’m having revelations

You dance across the floor

Beyond infatuation

How I obsessively adore you

That’s what I do

I believe, I believe

I could die in your kiss

No, it doesn’t get, doesn’t get

Better than this

God only knows where this could go

And even if our love starts to grow out of control

And you and me go up in flames

Heaven won’t be the same

God only knows where this could go

And even if our love starts to grow out of control

And you and me go up in flames

Heaven won’t be the same

(Heaven won’t be the same)

I believe, I believe

I could die in your kiss

No, it doesn’t get, doesn’t get

Better than, better than this

God only knows where this could go

And even if our love starts to grow out of control (Even if our love)

And you and me go up in flames

Heaven won’t be the same

God only knows where this could go

And even if our love starts to grow out of control

And you and me go up in flames

Heaven won’t be the same

Niall Horan, Heaven, Traduzione della canzone

Una strana luce ruota intorno a te

Fluttui attraverso la stanza

Il tuo tocco è fatto di qualcosa

Il paradiso non può reggere il confronto

Sei fatto di qualcosa di nuovo

Non complichiamoci

Godiamoci solo il panorama

È difficile essere umani

Tanto per dare una risposta

Ma è proprio quello che facciamo

Dio solo sa dove potrebbe andare a finire

E anche se il nostro amore inizia a crescere senza controllo

E tu ed io andremo in fiamme

Il paradiso non sarà più lo stesso

Sto avendo delle rivelazioni

Balli sul pavimento

Oltre l’infatuazione

Quanto ti adoro ossessivamente

Questo è ciò che faccio

Credo, credo

Potrei morire nel tuo bacio

No, non arriva, non arriva

Meglio di questo

Dio solo sa dove potrebbe andare a finire

E anche se il nostro amore inizia a crescere senza controllo

E tu ed io andremo in fiamme

Il paradiso non sarà più lo stesso

Dio solo sa dove potrebbe andare a finire

E anche se il nostro amore inizia a crescere senza controllo

E tu ed io andremo in fiamme

Il paradiso non sarà più lo stesso

(Il paradiso non sarà lo stesso)

Credo, credo

Potrei morire nel tuo bacio

No, non arriva, non arriva

Meglio di, meglio di così

Dio solo sa dove potrebbe andare a finire

E anche se il nostro amore inizia a crescere senza controllo (anche se il nostro amore)

E tu ed io andiamo in fiamme

Il paradiso non sarà più lo stesso

Dio solo sa dove potrebbe andare a finire

E anche se il nostro amore inizia a crescere senza controllo

E tu ed io andiamo in fiamme

Il paradiso non sarà più lo stesso