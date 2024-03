“The Show : Live on tour” sbarca finalmente in Italia giovedì 21 marzo 2024, al Forum di Assago, con l‘attesissimo concerto di Niall Horan, ex volto dei One Direction, ora impegnato in una carriera solista. La serie di live compongono il terzo tour del cantante irlandese, per promuovere e presentare il suo terzo album in studio, The Show, uscito nel 2023. Il tour è iniziato il 20 febbraio 2024 a Belfast, Irlanda del Nord e si concluderà il 9 ottobre 2024 a Bogotá, in Colombia.

Il singolo principale che ha anticipato il disco “The Show” è stato “Heaven“, pubblicato il 17 febbraio 2023, e seguito da “Meltdown“, il 28 aprile 2023. L’album ha conquistato la vetta delle classifiche in otto paesi. Una versione deluxe del disco , sottotitolata The Encore, è stata rilasciata il 3 novembre 2023.

In Irlanda “The Show” ha debuttato al numero 1 della chart, così come nel Regno Unito (ed è stato il secondo progetto del cantante ad ottenere questo risultato). Ottimo riscontro anche in America. Negli Stati Uniti, The Show ha venduto 68.000 copie nella prima settimana di uscita, debuttando al numero 2 della classifica Billboard 200 e al numero 1 della classifica degli album in vinile. In Italia è riuscito ad entrare nella top ten, occupando il nono gradino della classifica Fimi. Un buon risultato, ottenuto anche grazie al riscontro del singolo “Heaven”, apprezzato dalla critica e anche dalle radio.

A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni del concerto di Niall Horan al Forum di Assago a Milano e le informazioni sugli orari e sui biglietti.

La scaletta della canzoni del concerto di Niall Horan a Milano, 21 marzo 2024

Ecco le canzoni in scaletta del concerto di Niall Horan, con l’ordine di esecuzione dei brani. Il live inizierà alle 21.

Nice to Meet Ya

Small Talk / Edge of Seventeen

On the Loose

On a Night Like Tonight

The Show

Never Grow Up

If You Leave Me

Black and White

Dear Patience

This Town

Science

You Could Start a Cult

Heaven

Heartbreak Weather

Stockholm Syndrome (One Direction song)

Fire Away

Meltdown

Happy Birthday to You (Mildred J. Hill & Patty Hill cover)

Mirrors

Still

Save My Life

Slow Hands

Biglietti per il concerto di Niall Horan a Milano, 21 marzo 2024

Sono ancora disponibili pochi biglietti per il concerto di Niall Horan a Milano. I prezzi partono da 46 euro per 4 Settore Num Visione Laterale Limitata fino ai 63.25 euro per il 1 Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Forum di Assago a Milano con i mezzi e in auto (parcheggi)

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago per il live di Elodie:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.